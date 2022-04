Todas as Tarefas e Recompensas da Pesquisa Especial Uma aventura em Ula-Ula no Pokémon Go

Assim como a temporada em si, o evento de Páscoa está de volta e esse evento anual de Pokémon Go traz novos Pokémon com coroa de flores para jogadores de todo o mundo.

Não são apenas Pokémon como Lopunny e Togekiss, junto com suas linhas evolutivas, aparecendo com a coroa de flores característica do evento, mas a divindade guardiã da Ilha Ula’ula de Alola, Tapu Bulu também está fazendo sua estreia no evento.

De 12 a 18 de abril, os jogadores encontrarão vários Pokémon com taxas aumentadas de aparecer na natureza, terão uma redução de 50% na distância para rachar Ovos, obterão o dobro de Doces por Captura e terão a duração de 60 minutos do Ovo da Sorte como um bônus adicional. Um novo desafio de coleção também estará disponível para ser concluído, o que recompensará os jogadores com um encontro com Togetic com Coroa de Flores.

Como de costume, a Pesquisa Especial e de Campo exclusiva do evento também está disponível, e aqui estão todas as tarefas de pesquisa e recompensas.

Pesquisa de Páscoa

Pesquisa Especial Uma Aventura em Ula’ula

Uma Aventura em Ula’ula página um

Pegue 10 Pokémon 10 Poké Bolas

Complete três tarefas de pesquisa de campo Cinco Frutas Caxí

Ganhe cinco corações com seu companheiro Oito Frutas Frambo



Recompensas totais: encontro com Weepinbell, 500 PE e 500 Poeira Estelar

Uma Aventura em Ula’ula página dois

Tire três fotos de Pokémon selvagens Encontro com Oddish

Use sete Frutas para ajudar a capturar Pokémon Encontro com Seedot

Pegue cinco Pokémon com bônus climático Encontro com Sunkern



Recompensas totais: Uma MT carregada, 500 PE e 500 Poeira Estelar

Uma Aventura em Ula’ula página três

Caminhe 2 km Encontro com Geodude de Alola

Complete cinco tarefas de pesquisa de campo 10 Frutas Caxí

Pegue cinco espécies diferentes de Pokémon Encontro com Sandshrew de Alola



Total de Recompensas: Um Passe de Batalha Premium, 1.000 PE e 1.000 Poeira Estelar

Uma Aventura em Ula’ula página quatro

Envie cinco presentes para amigos 10 Grandes Bolas

Pegue 15 Pokémon Sete Frutas Caxí

Vença uma Reide Encontro com Vulpix de Alola



Recompensas totais: 15 Ultra Bolas, 8.000 PE, 3.000 Poeira Estelar

Pesquisa de campo exclusiva do evento

Chocar um ovo Encontro com Pikachu Encontro com Eevee

Chocar dois ovos Encontro com Buneary



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de abril.