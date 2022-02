Todas as tarefas e recompensas da pesquisa de campo exclusivas do evento Pokémon Go Tour: Johto

Mesmo grandes eventos de Pokémon Go precisam ter conteúdo menor que todos os jogadores possam completar, e isso é algo que a Niantic teve o cuidado de incluir no Pokémon Go Tour: Johto.

Como o evento principal Go Tour: Johto precisa de ingressos, a maior parte do novo conteúdo está bloqueada para quem não comprou o ingresso. Mas para aqueles que não querem comprar seu caminho para as festividades, eles ainda podem desfrutar de alguns encontros temáticos e pesquisa de Johto também.

A linha de tarefas mais longa da Pesuisa Especial do Pokémon Go Tour: Johto não está disponível, a menos que você compre o ingresso do evento, mas há algumas pesquisas de campo consideráveis ​​disponíveis para todos. Portanto, se você não estiver indo em uma longa jornada por Johto, aqui estão todas as tarefas e recompensas que você pode concluir apenas participando do evento.

Pesquisa de Campo Pokémon Go Tour: Johto

Batalha em uma Reide Três Máximo Reviver

Pegue cinco Pokémon 500 PE

Pegue 10 Pokémon 500 Poeira Estelar

Chocar um Ovo Um Doce de Lugia Um Doce de Ho-Oh

Chocar dois Ovos Um Doce Raro

Gire cinco Poké Paradas ou Ginásios 100 Poeira Estelar

Gire 15 Poké Paradas ou Ginásios 500 Poeira Estelar



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.