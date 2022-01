Todas as tarefas e recompensas da história de pesquisa especial do Dia Comunitário: o acordo de Spheal

Com o clima frio tomando conta de algumas partes do mundo, Spheal, o Pokémon Bater Palmas deve se sentir em casa durante o Dia Comunitário do Pokémon Go.

Em 16 de janeiro, os jogadores tem a chance de encontrar Spheal com mais frequência e também se beneficiarão da experiência tripla por captura e durações de três horas para os módulos Atrair e Incenso.

Ao longo do evento, qualquer Spheal que evoluir para Sealeo e então para Walrein aprenderá os movimentos exclusivos do evento Neve em Pó e Lança Congelada. Esses novos movimentos só poderão ser obtidos usando MT elite de ataque ágil e carregado no Walrein assim que o evento terminar.

Como de costume, também há uma nova pesquisa de campo exclusiva do evento para combinar com a história de pesquisa especial do dia comunitário – O Acordo de Spheal. Aqui estão todas as tarefas de pesquisa e recompensas para ambos.

Pesquisa Especial do Dia Comunitário

O Acordo de Spheal página um

Fortaleça o poder de Pokémon 10 vezes 15 Poké Bolas

Pegue 15 Spheal Encontro com Spheal

Faça cinco bons arremessos 20 Doces Spheal



Recompensas totais: 2.000 Poeira Estelar, um encontro com Spheal e um Ovo da Sorte

O Acordo de Spheal página dois

Pegue 15 Spheal 30 Doces Spheal

Transfira 10 Pokémon Encontro com Sealeo

Evolua três Spheals 15 Frutas Caxí



Recompensas totais: 1.500 PE, um encontro com Spheal e um Incenso

O Acordo de Spheal página três

Faça três ótimos arremessos de bola curva 50 Doces Spheal

Evolua um Sealeo Uma Pedaço de Estrela

Transfira 10 Pokémon 15 Grande Bolas



Recompensas totais: 2.500 PE, um Radar Rocket e 15 Ultra Bolas

O Acordo de Spheal página quatro

Resgatar recompensa Duas Frutas Caxí Prateada

Resgatar recompensa Encontro com Spheal

Resgatar recompensa 3.500 PE



Recompensas totais: 3.000 Poeira Estelar, encontro com Walrein e dois Doces Raros.

Pesquisa de campo exclusiva do evento

Pegue três Spheal Encontro com Spheal Cinco Grande Bolas Uma Fruta Frambo Dourada Duas Ultra Bolas Duas Frutas Caxí 500 Poeira Estelar



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de janeiro.