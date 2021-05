Consulte as tabelas para garantir que você está levando os tipos certos para a batalha.

Já são quase 900 Pokémon diferentes desde que a franquia conquistou os corações de seus primeiros treinadores. Seja o seu Pokémon favorito ou uma criatura obscura encontrada em um lugar inesperado, seus tipos são muito importantes – e saber os prós e contras de cada tipo é uma ferramenta importante para avaliar o sucesso que você terá na batalha.

Essas espécies podem ser divididas em 18 tipos diferentes e cada Pokémon tem um ou dois deles. Com todas as combinações e interações possíveis, pode ser assustadora a tarefa de memorizar os pontos fortes, pontos fracos e resistências de cada um para garantir que está levando o Pokémon certo com você.

Embora essas relações variem levemente entre as gerações de Pokémon, as informações abaixo estão atualizadas para todos os jogos após a sexta geração – a partir de Pokémon X e Y, além de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Pokémon Go não tem imunidades.

Confira todas as relações entre os tipos de Pokémon para ajudar você a formar seu time.

Aço

Imune a Venenoso

Supereficaz contra Resistente a Fada, Gelo, Pedra Aço, Dragão, Fada, Gelo, Inseto, Normal, Pedra, Planta, Psíquico Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Água, Elétrico, Fogo Fogo, Lutador, Terra

Água

Supereficaz contra Resistente a Fogo, Pedra, Terra Aço, Água, Fogo, Gelo Pouco eficaz contra Fraco contra Água, Dragão, Planta Elétrico, Planta

Dragão

Não afeta Fada

Supereficaz contra Resistente a Dragão Água, Elétrico, Fogo, Planta Pouco eficaz contra Fraco contra Aço Dragão, Fada, Gelo

Elétrico

Não afeta Terra

Supereficaz contra Resistente a Água, Voador Aço, Elétrico, Voador Pouco eficaz contra Fraco contra Dragão, Elétrico, Planta Terra

Fada

Imune a Dragão

Supereficaz contra Resistente a Dragão, Lutador, Sombrio Inseto, Lutador, Sombrio Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Fogo, Venenoso Aço, Venenoso

Fantasma

Não afeta Normal

Imune a Normal e Lutador

Supereficaz contra Resistente a Fantasma, Psíquico Inseto, Venenoso Pouco eficaz contra Fraco contra Sombrio Fantasma, Sombrio

Fogo

Supereficaz contra Resistente a Aço, Gelo, Inseto, Planta Aço, Fogo, Fada, Gelo, Inseto, Planta Pouco eficaz contra Fraco contra Água, Dragão, Fogo, Pedra Água, Pedra, Terra

Gelo

Supereficaz contra Resistente a Dragão, Planta, Terra, Voador Gelo Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Água, Fogo, Gelo Aço, Fogo, Lutador, Pedra

Inseto

Supereficaz contra Resistente a Planta, Psíquico, Sombrio Lutador, Planta, Terra Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Fada, Fantasma, Fogo, Lutador, Venenoso, Voador Fogo, Pedra, Voador

Lutador

Não afeta Fantasma

Supereficaz contra Resistente a Aço, Gelo, Normal, Pedra, Sombrio Inseto, Pedra, Sombrio Pouco eficaz contra Fraco contra Fada, Fantasma, Inseto, Psíquico, Venenoso, Voador Fada, Psíquico, Voador

Normal

Não afeta Fantasma

Imune a Fantasma

Supereficaz contra Resistente a Nenhum Nenhum Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Pedra Lutador

Pedra

Supereficaz contra Resistente a Fogo, Gelo, Inseto, Voador Normal, Fogo, Venenoso, Voador Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Lutador, Terra Aço, Água, Lutador, Planta, Terra

Planta

Supereficaz contra Resistente a Água, Pedra, Terra Água, Elétrico, Planta, Terra Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Dragão, Fogo, Inseto, Planta, Venenoso, Voador Inseto, Fogo, Gelo, Venenoso, Voador

Psíquico

Não afeta Sombrio

Supereficaz contra Resistente a Lutador, Venenoso Lutador, Psíquico Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Psíquico Fantasma, Inseto, Sombrio

Sombrio

Imune a Psíquico

Supereficaz contra Resistente a Fantasma, Psíquico Fantasma, Sombrio Pouco eficaz contra Fraco contra Fada, Lutador, Sombrio Fada, Inseto, Lutador

Terra

Não afeta Voador

Imune a Elétrico

Supereficaz contra Resistente a Aço, Elétrico, Fogo, Pedra, Venenoso Pedra, Venenoso Pouco eficaz contra Fraco contra Inseto, Planta Água, Gelo, Planta

Venenoso

Não afeta Aço

Supereficaz contra Resistente a Fada, Planta Fada, Inseto, Lutador, Planta, Venenoso Pouco eficaz contra Fraco contra Fantasma, Pedra, Terra, Venenoso Psíquico, Terra

Voador

Imune a Terra

Supereficaz contra Resistente a Inseto, Lutador, Planta Inseto, Lutador, Planta Pouco eficaz contra Fraco contra Aço, Elétrico, Pedra Elétrico, Gelo, Pedra

É importante lembrar, ao usar essa tabela para selecionar os seus Pokémon para batalha, que aqueles com dois tipos diferentes, sejam seus ou do oponente, podem ter o dobro da resistência ou o dobro da fraqueza.

O melhor a fazer quando for enfrentar um oponente com dois tipos é conferir a tabela de ambos, para garantir que está usando um Pokémon que não aparece em nenhuma das resistências do seu oponente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 10 de maio.