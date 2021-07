Todas as recompensas gratuitas e premium do Passe de Batalha do Pokémon Unite: Temporada 1

Pokémon Unite é um MOBA gratuito, o que significa que os desenvolvedores da TiMi Studio precisaram projetar um sistema de recompensa que faria os jogadores voltarem, ao mesmo tempo que abriria a porta para conteúdo premium.

Como a maioria dos títulos gratuitos, o Unite tem um sistema de Passe de Batalha que oferece recompensas para jogadores que não querem gastar dinheiro. O conteúdo adicional está disponível na forma de um Passe de Batalha Premium que desbloqueia ainda mais recompensas, incluindo alguns Holowear exclusivos para o seu Pokémon.

O Passe de Batalha de Unite é dividido em conteúdo sazonal, com cada temporada trazendo novos HoloWear, itens de roupas e itens gerais que podem ser desbloqueados aumentando o nível do passe. Isso é feito jogando o jogo e completando missões semanais.

Novamente, alguns elementos de cada Passe de Batalha serão gratuitos, mas também há uma opção de comprar o Passe de Batalha Premium por 490 ou o Passe Premium Plus por 985, o que aumentará seu nível de Passe de Batalha em 10 instantaneamente.

Se você planeja tentar grindar até o nível 90 do Passe de Batalha, aqui estão todas as recompensas de classificação para a 1ª Temporada, que vai de 21 de julho a 21 de setembro, junto com se você pode obtê-la sem pagar pelo passe premium.

Recompensas da 1ª temporada do Passe de Batalha

Rank 1: Hip-Hop Style: Pikachu Premium

Rank 2: 150 Aeos Tickets

Rank 3: Vivid Set: Headwear Premium

Rank 4: 150 Aeos Tickets

Rank 5: Vivid Set: Shoes Premium

Rank 6: 150 Aeos Tickets

Rank 7: Vivid Set: Bottoms Premium

Rank 8: 15 Item Enhancers

Rank 9: 15 Item Enhancers

Rank 10: Vivid Set: Innerwear Premium

Rank 11:Socks (Off-White)

Rank 12: Canvas High-Tops (Yellow) Premium

Rank 13: 15 Item Enhancers

Rank 14: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 15: 15 Item Enhancers

Rank 16: Egg-Shaped Backpack (White) Premium

Rank 17: 15 Item Enhancers

Rank 18: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 19: 15 Item Enhancers

Rank 20: Star Hoodie (Lime Green) Premium

Rank 21: Sandals (Orange)

Rank 22: Knee-High Socks (Green) Premium

Rank 23: 15 Item Enhancers

Rank 24: 30 Item Enhancers Premium

Rank 25: 15 Item Enhancers

Rank 26: High-Top Sneakers (Green) Premium

Rank 27: 150 Aeos Tickets

Rank 28: 30 Item Enhancers Premium

Rank 29: 15 Item Enhancers

Rank 30: Overalls (Indigo) Premium

Rank 31: Skinny Pants (Gray)

Rank 32: Design Socks (Black) Premium

Rank 33: 150 Aeos Tickets

Rank 34: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 35: 15 Item Enhancers

Rank 36: Turtleneck Sweater (Green) Premium

Rank 37: 150 Aeos Tickets

Rank 38: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 39: 15 Item Enhancers

Rank 40: Gingham Set: Innerwear Premium

Rank 41: Hoodie (Pink)

Rank 42: Gingham Set: Socks Premium

Rank 43: 150 Aeos Tickets

Rank 44: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 45: 15 Item Enhancers

Rank 46: Gingham Set: Shoes Premium

Rank 47: 150 Aeos Tickets

Rank 48: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 49: 15 Item Enhancers

Rank 50: Gingham Set: Bottoms Premium

Rank 51: 150 Aeos Tickets

Rank 52: Turtleneck Sweater (Sitrus Berry) Premium

Rank 53: 150 Aeos Tickets

Rank 54: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 55: 15 Item Enhancers

Rank 56: Tailored Jacket (Off-White) Premium

Rank 57: 150 Aeos Tickets

Rank 58: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 59: 15 Item Enhancers

Rank 60: Pokémon Face Hat (Pikachu) Premium

Rank 61: 15 Item Enhancers

Rank 62: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 63: 15 Item Enhancers

Rank 64: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 65: 15 Item Enhancers

Rank 66: Denim Jacket (Blue) Premium

Rank 67: 150 Aeos Tickets

Rank 68: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 69: 15 Item Enhancers

Rank 70: Pikachu Set: Tops and Bottoms Premium

Rank 71: 15 Item Enhancers

Rank 72: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 73: 15 Item Enhancers

Rank 74: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 75: 15 Item Enhancers

Rank 76: Pikachu Set: Accessory Premium

Rank 77: 150 Aeos Tickets

Rank 78: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 79: 15 Item Enhancers

Rank 80: Pikachu Set: Shoes Premium

Rank 81: 15 Item Enhancers

Rank 82: Varsity Jacket (Red) Premium

Rank 83: 150 Aeos Tickets

Rank 84: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 85: 15 Item Enhancers

Rank 86: Work Overalls (Green) Premium

Rank 87: 150 Aeos Tickets

Rank 88: 300 Aeos Tickets Premium

Rank 89: 15 Item Enhancers

Rank 90: Captain Style: Cinderace Premium



Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de julho.