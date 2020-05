Todas as Recompensas da Pesquisa do Desafio retrô de Pokémon Go 2020: Hoenn

O terceiro evento do Desafio retrô 2020 de Pokémon Go começa em 15 de maio. Além de os Pokémon de Hoenn aparecerem com mais frequência, o evento inclui tarefas de pesquisa por tempo limitado.

Os treinadores receberão como recompensas alguns Pokémon de Hoenn de cada ginásio de Rubi, Safira e Esmeralda, jogos de 2003. No fim, a chance de capturar o lendário Groudon.

São nove tarefas, assim como nos outros eventos. Mas não se preocupe, pois não deve levar muito tempo para chegar ao último encontro.

Passo 1

Capture um Pokémon do tipo Pedra: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Nosepass, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 2

Capture um Pokémon do tipo Lutador: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Machop, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 3

Capture um Pokémon do tipo Elétrico: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Manectric, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 4

Capture um Pokémon do tipo Fogo

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Torkoal, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 5

Capture um Pokémon do tipo Normal

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Linoone, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 6

Capture um Pokémon do tipo Voador

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Altaria, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 7

Capture um Pokémon do tipo Psíquico

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Claydol, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 8

Capture um Pokémon do tipo Água

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Whiscash, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 9

Recompensa: 3.000 PE

Recompensa: 3.000 PE

Recompensa: 3.000 PE

Recompensas finais: 10 Doces Raros, Encontro com Groudon

Lotad, Slakoth, Nincada, Skitty, Sableye, Mawile, Trapinch, Feebas e Clamperl aparecerão nos ovos de 7km durante o evento. Todos os Pokémon originalmente da região de Hoenn também aparecerão com mais frequência.

O Desafio Retrô 2020: Hoenn termina em 22 de maio. Complete todas as Tarefas de Pesquisa se quiser as recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 28 de abril.