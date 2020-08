Todas as missões e recompensas de Pesquisa da Semana do Unova de Pokémon Go

Os treinadores que participaram da Pokémon Go Fest 2020 atingiram os requisitos para conseguir as semanas bônus de Ultradesbloqueio, fazendo com que todos os jogadores de todo o mundo tivessem acesso a ainda mais conteúdo ao longo de agosto.

A terceira e última semana desse conteúdo exclusivo é uma semana temática da quinta geração de Pokémon, e traz novos Pokémon de Unova pela primeira vez. Ela também aumenta a frequência com que certos tipos de Pokémon aparecem e altera as possibilidades dos ovos e reides.

O maior atrativo para os jogadores é conseguir os Pokémon recentemente adicionados Sewaddle, Cottonee, Emolga e Bouffalant, além de variantes brilhantes para Roggenrola e o lendário Genesect.

Assim como foi com a Semana do Enigma, porém, parece que não haverá uma pesquisa que dure a semana toda. A Semana do Unova ainda tem sua Pesquisa de Campo exclusiva, mas não uma pesquisa especial.

Confira todas as tarefas da pesquisa de campo da Semana do Unova, que vai de 14 a 21 de agosto.

Pesquisa de Campo Exclusiva

Vença uma reide – Encontro com Roggenrola

Use cinco frutas para capturar Pokémon – Encontro(s) com Lillipup, Patrat, Pidove ou Purrloin

O artigo será atualizado à medida que mais informações ficarem disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de agosto.