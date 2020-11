Todas as missões e recompensas da Pesquisa Temporária da Semana Animada 2020 de Pokémon Go

Pokémon Go se junta à nova temporada do anime, Pokémon Journeys: The Series, em um novo evento chamado Semana Animada 2020.

Durante esta semana, os treinadores encontrarão os Pokémon que aparecem em Pokémon Journeys e têm algum tipo de relação com os personagens principais, Ash e Goh.

Como é o caso da maioria dos eventos especiais, há uma Pesquisa Temporária específica que concede recompensas como encontros raros e itens. Desta vez, a pesquisa é inspirada em certas partes da história da série animada.

Se você pretende tentar completar os desafios da Pesquisa Temporária da Semana Animada 2020, confira tudo que precisa saber.

Etapa um

Capture cinco Pokémon – três Frutas Frambo

Transfira um Pokémon – três Super Poções

Faça três jogadas Boas – cinco Poké Bolas

Recompensas finais: encontro com Pikachu com boné do Mundial, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa dois

Batalhe contra outro Treinador – três Hiper Poções

Batalhe em uma Reide – três Reviver

Vença uma Reide – um Incenso

Recompensas finais: uma Pedra de Sinnoh, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa três

Derrote três Recrutas da Equipe Go Rocket – 20 Megaenergias de Venusaur

Capture dois Pokémon com Fortalecimento de Clima – 20 Megaenergias de Venusaur

Capture três Pokémon do tipo Planta – 20 Megaenergias de Venusaur

Recompensas finais: encontro com Ivysaur, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa quatro

Dê três guloseimas ao seu Companheiro – cinco Frutas Frambo

Ganhe um coração com seu Companheiro – cinco Frutas Caxi

Ganhe um Doce caminhando com seu Companheiro – cinco Frutas Anaba

Recompensas finais: encontro com Snorlax, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa cinco

Capture três Pokémon do tipo Inseto – três Frutas Caxi

Use três Frutas para ajudar a capturar Pokémon – três Bolas Grandes

Faça uma jogada Excelente – encontro com Venonat

Recompensas finais: encontro com Scyther, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa seis

Batalhe duas vezes em Ginásios – uma MT de Ataque Rápido

Vença uma batalha de Ginásio – encontro com Hariyama

Batalhe contra outro Treinador – três Super Poções

Recompensas finais: uma MT de Ataque Carregado, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa sete

Choque um Ovo – encontro com Tentacool

Gire três PokéParadas ou Ginásios – encontro com Croagunk

Gire três PokéParadas ou Ginásios – encontro com Piplup

Recompensas finais: encontro com Psyduck, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa oito

Faça três jogadas Boas em sequência – encontro com Cyndaquil

Capture um Pokémon do tipo Voador – encontro com Hoothoot

Purifique um Pokémon Sombroso – um Ovo da Sorte

Recompensas finais: encontro com Fearow, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa nove

Evolua três Pokémon – uma Fruta Caxi Prateada

Fortaleça Pokémon três vezes – encontro com Dratini

Transfira cinco Pokémon – encontro com Dewgong

Recompensas finais: uma Escama de Dragão, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa 10

Capture cinco Pokémon – 10 Ultra Bolas

Fortaleça Pokémon três vezes – encontro com Magnemite

Batalhe em uma Reide – três Reviver Máx

Recompensas finais: encontro com Gengar, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Etapa 11

Recompensa – 1.000 EXP

Recompensa – 1.000 EXP

Recompensa – 1.000 EXP

Recompensas finais: encontro com Pikachu com boné do Mundial, 500 Poeira Estelar, 500 EXP

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de novembro.