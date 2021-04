Todas as espécies de Pokémon equinos na franquia Pokémon

A franquia Pokémon possui mais de 900 espécies exclusivas de Pokémon que os jogadores têm a oportunidade de capturar e adicionar às suas equipes.

Essas espécies são únicas na aparência, mas geralmente são baseadas em animais. Este é o caso de muitos dos Pokémon mais populares apresentados desde a primeira geração de jogos. Às vezes, a inspiração é óbvia no design de uma espécie, enquanto outras vezes a criatividade pode tornar difícil determinar exatamente que animal inspirou seu design.

Neste artigo, daremos uma olhada em todas as espécies de Pokémon que foram criadas a partir de cavalos.

Em toda a franquia, até agora, houve 11 espécies exclusivas com temática de cavalos. Aqui estão todos os Pokémon de cavalo da franquia até agora.

Ponyta

Introduzido pela primeira vez na franquia em Pokémon Red e Blue, Ponyta é uma das escolhas mais óbvias quando se trata de Pokémon inspirados em cavalos. O Pokémon de fogo possui a anatomia de cavalo que você esperaria, no entanto, o que o torna único é sua crina feita de chamas ardentes.

Rapidash

Da evolução da Ponyta, a Rapidash também se juntou à franquia com os lançamentos iniciais e possui uma estética semelhante. A principal diferença entre essas duas espécies é o tamanho, com Rapidash sendo substancialmente maior, e também o chifre que a evolução do tipo fogo tem saindo de sua cabeça.

Blitzle

Depois que várias gerações vieram e se foram, o próximo Pokémon semelhante a um cavalo foi Blitzle, fazendo sua primeira aparição em Pokémon Black & White. A espécie é mais parecida com uma zebra, mas devido à semelhança do animal com um cavalo, achamos que ela pertencia a esta lista. Esta espécie pode ser identificada por sua crina em forma de raio e marcas semelhantes.

Zebstrika

Zebstrika é a evolução do Blitzle. Esta nova forma possui um segundo raio na crina, bem como sendo uma crina muito maior. O tamanho geral da espécie também é maior, o que significa que as marcas em seu corpo são mais aparentes e deixam claras suas raízes de zebra.

Keldeo

Também introduzido em Pokémon Black & White, Keldeo foi o primeiro Pokémon equino lendário adicionado à franquia. Muito menor do que muitos dos outros Pokémon nesta lista, Keldeo tem uma aparência impressionante com uma juba laranja chamativa combinada com detalhes em azul. O Pokémon de água e lutador de tipo duplo tem uma segunda forma que foi adicionada nas sequências dos jogos que é semelhante. Mas a forma Resoluta possui um chifre maior projetando-se da cabeça de Keldeo.

Mudbray

Introduzido nos jogos Sun & Moon, Mudbray parece ser um Pokémon inspirado em burros. Com uma aparência bastante simples, não há muito o que explicar quando se trata desse Pokémon do tipo Terra.

Mudsdale

A evolução de Mudbray, Mudsdale, possui uma aparência mais exclusiva em comparação com sua pré-evolução. Ostentando uma enorme crina preta e laranja com alguns cascos grandes combinando, torna-se óbvio porque esta espécie é conhecida como o “Pokémon Cavalo de Tração”.

Ponyta de Galar

Quando Sword & Shield foi lançado, a franquia adicionou uma série de novas espécies de Pokémon, incluindo uma nova forma para Ponyta. Apesar de compartilhar o mesmo nome e aparência geral da espécie de Kanto, esta nova forma se destaca com sua crina de arco-íris substancialmente maior que corresponde ao seu tipo de fada. Outra novidade em seu design é um pequeno chifre.

Galarian Rapidash

Mantendo a estética de unicórnio, Rapidash de Galar mantém muitas das características novas da Ponyta de Galar. Isso inclui a coloração de arco-íris em sua crina, um chifre muito maior e substancialmente mais crina e cauda do que o Rapidash original tinha em seu design.

Glastrier

Introduzido mais recentemente como parte do DLC The Crown Tundra, Glastrier é um Pokémon lendário excepcional com uma aparência de cavalo impressionante. Como o próprio nome sugere, esta espécie tem o tipo Gelo, e isso pode ser visto em suas escolhas de design, ostentando uma crina feita de cristais de gelo e também alguns nos cascos para combinar. Esses recursos são escolhidos para representar um capacete e botas, aumentando a aura dominante e agressiva do Pokémon.

Spectrier

Introduzido junto com Glastrier foi outro Pokémon lendário cavalo chamado Spectrier. Com uma estética totalmente diferente, não haverá confusão entre os dois, já que o tipo Fantasma de Spectrier fica claro por sua crina roxa assustadora e paleta de cores preto escuro. A inspiração do cavalo de Spectrier é evidente em como ele é representado no jogo com um cavaleiro em suas costas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 10 de abril.