Todas as classificações, classes e requisitos do modo Ranqueado de Pokémon Unite

Tal como acontece com a maioria dos títulos multijogador, Pokémon Unite oferece aos jogadores várias opções para explorar a combinação, com os modos Rápido, Padrão e Ranqueado, todos disponíveis à medida que continuam a subir de nível.

Ranqueado será o modo preferido de escolha para jogadores que procuram a experiência de Unite mais competitiva, provavelmente apresentando grupos se unindo e se juntando a chamadas de voz para se comunicar melhor durante os jogos.

O Unite divide seu modo de classificação usando temporadas, com os jogadores trabalhando para subir na classificação e ganhar recompensas antes que a temporada com classificação termine e tudo seja reiniciado.

Sempre que um jogador termina um jogo Ranqueado, ele receberá pontos de desempenho com base em seu desempenho individual, com vários multiplicadores. Estes pontos serão atribuídos independentemente de uma equipa ganhar ou perder um jogo, com os jogadores a classificarem-se depois de ganharem o suficiente.

O Unite tem seis classificações distintas que os jogadores podem alcançar, com cinco delas também tendo várias classes dentro da classificação para diferenciar os níveis de habilidade durante a escalada.

Começando com Beginner(Iniciante): Classe 1, os jogadores trabalharão para obter pontos de desempenho, o que os ajudará a alcançar a próxima classificação. Portanto, se você quiser subir na escada, aqui estão todos os níveis que você precisará alcançar no seu caminho para se tornar um mestre.

Ranques e classes

Imagem da The Pokémon Company

Beginner (Iniciante) (nove pontos de desempenho para subir na classificação) Classe 1 Classe 2 Classe 3

Great (Grande) (12 pontos de desempenho para classificação) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Expert (Especialista) (15 pontos de desempenho para subir na classificação) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Veteran (Veterano) (15 pontos de desempenho para subir na classificação) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Ultra Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Master (Mestre)

Depois de alcançar o Mestre, não há mais classes, apenas a sua classificação. Quanto melhor você se sair no Mestre, melhores serão os jogadores contra os quais você será confrontado.

Se você continuar ganhando partidas, você irá lentamente se aproximando do topo, enquanto perder consistentemente irá colocá-lo em outras categorias abaixo novamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de julho.