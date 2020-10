Terrakion, Cobalion, Virizion e mais voltarão a Pokémon Go em novembro

Ainda há muito conteúdo de Pokémon Go para outubro, mas a Niantic já anunciou boa parte do que virá por aí em novembro, coincidindo com o fim do evento de Halloween do jogo.

Começando por uma Descoberta Extraordinária: Togetic ficará disponível para os treinadores que completarem tarefas específicas ao longo do mês, de 1º de novembro a 1º de dezembro.

Darkrai é o primeiro novo Pokémon a entrar para a rotação de reides do mês, já que fica nas reides cinco estrelas de 23 de outubro até 5 de novembro. A Niantic também revelou que “um Pokémon conhecido” voltará às reides cinco estrelas imediatamente depois que Darkrai sair, mas não foi dito mais que isso.

Terrakion, Cobalion e Virizion ficarão disponíveis nas reides cinco estrelas de 16 a 25 de novembro, e outro Pokémon não-revelado será o chefe de Reide em destaque do mês, encerrando a rotação de quatro semanas.

Como sempre, haverá um evento de hora de reides toda quarta-feira às 18h locais, com participação do chefe (ou chefes, no caso de Terrakion, Cobalion, and Virizion) das reides cinco estrelas daquele momento.

As horas em destaque do mês também já foram definidas, e quatro Pokémon diferentes estarão em destaque todas as terças-feiras às 18h locais. Confira todos os detalhes.

3 de novembro : Cubone e Poeira Estelar de captura em dobro

: Cubone e Poeira Estelar de captura em dobro 10 de novembro : Jigglypuff e EXP de captura em dobro

: Jigglypuff e EXP de captura em dobro 17 de novembro : Meowth e Doces de captura em dobro

: Meowth e Doces de captura em dobro 24 de novembro: Barboach e Doces de transferência em dobro

Um evento de Pesquisa Limitada especial também acontecerá em 28 de novembro, mas o Pokémon em destaque ainda não foi anunciado.

Outra atualização que acontecerá em novembro é que passa a haver mais detalhes de todos os Pokémon que você capturou, incluindo novas opções como ver o tipo de Ovo do qual seu Pokémon chocou, caso tenha chocado de um ovo. Também inclui informações como se você obteve o Pokémon como recompensa de Pesquisa, depois de vencer uma partida da Liga de Batalha e mais.

