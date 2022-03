Stuffful e Bewear fazem sua estreia em Pokémon Go no evento do Dia Comunitário de abril

A Temporada de Alola continua trazendo recompensas abundantes para os jogadores que exploram a região da ilha, e isso se estenderá até o próximo Dia Comunitário do Pokémon Go, onde Stuffful aparecerá pela primeira vez no jogo.

O Dia Comunitário de abril do Pokémon Go acontecerá das 14h às 17h, horário local, em 23 de abril, voltando ao cronograma original do Dia Comunitário de três horas que os eventos usavam anteriormente.

Durante o evento, o Pokémon Agitado Stuffful faz sua estreia no Pokémon Go. O tipo Normal/Lutador é nativo da região de Alola e sua forma evoluída Bewear é um dos Pokémon mais reconhecidos da sétima geração.

Além de pegar Stuffful normalmente, os jogadores também terão a capacidade de encontrar Stuffful Brilhantes durante o evento, algo que raramente acontece quando um Pokémon é adicionado pela primeira vez ao jogo. E se os jogadores evoluírem seu Stuffful ou pegarem um Bewear durante o evento ou até duas horas após o término do evento, ele conhecerá o Ataque Carregado Soco Dreno.

Como de costume, uma história de Pesquisa Especial exclusiva do Dia Comunitário do Stuffful, Coisinha Braba, estará disponível por R$ 1,90 com Pesquisa de Campo disponível para todos os jogadores. Pacotes de eventos com itens úteis também serão adicionados à loja antes do evento ser lançado, incluindo uma caixa grátis com 30 Ultra Bolas.

A Niantic está adicionando mais bônus a este Dia Comunitário, mantendo a duração padrão de três horas para Módulos Atrair e Incensos, e adicionando o triplo de PE por captura, o dobro de doces, o dobro de chances de receber doces XL do Stufful ao pegar um Stufful e 50% de desconto de Poeira Estelar em trocas feitas durante o evento.

Um bônus de jogo em grupo também foi adicionado, o que dará aos jogadores o quádruplo de PE em locais específicos por 30 minutos se Pokémon suficientes forem capturados perto de uma única Poké Parada que tenha um Módulo Atrair ativo.

