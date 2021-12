Spheal estará em destaque no Dia Comunitário de janeiro de 2022 no Pokémon Go

O Dia Comunitário de Pokémon Go em janeiro de 2022 começa o ano com um retorno à região de Hoenn, desta vez com um amigo que gosta do clima frio de inverno.

Spheal, o Pokémon Bater Palmas, está definido para estrelar como o Pokémon em destaque no primeiro Dia comunitário do ano. Este Pokémon do tipo Água e Gelo estreou pela primeira vez no Pokémon Ruby & Sapphire, onde cresceu em popularidade devido ao seu design esférico e natureza descontraída. O evento está programado para acontecer no dia 16 de janeiro, das 11h às 17h, horário local.

Se os jogadores conseguirem evoluir com sucesso seu Spheal até o estágio final, Walrein, durante o período de tempo designado ou dentro de duas horas após a conclusão do evento, ele conhecerá o ataque rápido exclusivo Neve em Pó, bem como o novo ataque carregado Lança de Gelo. Depois que o Dia comunitário terminar, esses ataques só poderão ser aprendidos por Walrein usando MTs Elite. Spheal também pode ser encontrado em suas cores brilhantes durante este evento com mais frequência.

Este Dia comunitário incluirá as expansões típicas de três horas para os Incensos e Módulos Atrair, permitindo que os jogadores participem das atividades em suas casas. Uma caixa especial gratuita estará disponível na loja um dia antes do Dia Comunitário contendo 30 Ultra Bolas para todos os jogadores, assim como nos Dias Comunitários anteriores.

Junto com o aumento de surgimentos de Spheal está o passe opcional que pode ser adquirido, dando aos jogadores acesso à pesquisa especial, “O Acordo de Spheal”, que pode ser completada durante o Dia Comunitário. Isso recompensará os jogadores com mais encontros de Spheal e vários itens, mas não é necessário para participar dos vários recursos do Dia Comunitário.

Spheal está atualmente disponível em taxas de surgimento aumentadas durante o evento de férias do Pokémon Go em andamento. Este Spheal usa um lenço festivo ao redor de seu corpo redondo, mas não pode evoluir para Sealeo e Walrein. Este Spheal fantasiado especial pode ser brilhante, mas só poderá ser obtido até 31 de dezembro.

O Dia Comunitário do Pokémon Go de janeiro de 2022 com Spheal, acontecerá no dia 16 de janeiro das 11h às 17h, horário local.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 20 de dezembro.