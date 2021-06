Slowpoke e Slowbro de Galar e Mega Slowbro aparecerão na Temporada de Descobertas com um evento ‘Muito Lento’ em Pokemon Go

O primeiro evento de Pokémon Go de junho está se aproximando lentamente e a Niantic divulgou mais detalhes sobre como os jogadores podem entrar em ação.

De 8 a 13 de junho, Slowpoke, Slowpoke de Galar, Mega Slowbro e Slowbro de Galar farão sua estreia em Pokémon Go com o início do evento “Uma Descoberta Muito Lenta”.

Uma vez que Slowpoke de Galar é do tipo psíquico, a Niantic mudou sua mecânica de evolução para ficar mais de acordo com o estilo de jogo de Pokémon Go. Isso significa que, em vez de usar um item especial, você precisa capturar 30 Pokémon do tipo Venenoso para fazê-lo evoluir para o Slowbro de Galar do tipo Psíquico / Venenoso.

Mega Slowbro também entrará na rotação de Megarreides pela primeira vez, com pesquisas de campo exclusivas durante o evento para dar aos jogadores mais Megaenergia de Slowbro.

Para manter o tema lento, Slowpoke, Slakoth, Gulpin, Spoink e vários outros Pokémon aparecerão com mais frequência na natureza, com encontros raros como Slowbro e Vigoroth aparecendo também. Slowpoke de Galar, Grimer de Alola, Shellder, Shinx e Timburr aparecerão em Reides de uma estrela, enquanto Snorlax, Slowking, Slaking e Toxicroak aparecerão em Reides de três estrelas.

Junto com o novo Pokémon e o aumento de surgimentos, haverá a Pesquisa de Campo exclusiva do evento e um Desafio de Coleção com o tema Slowpoke durante o evento. Também estarão disponíveis itens de avatar inspirados no Slowpoke, adesivos de presente com o tema de Slowpoke e uma caixa gratuita exclusiva para eventos na loja com 20 Poké Bolas, 10 Grandes Bolas e uma Pedra do Rei.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 01 de junho.