Salandit, Salazzle e Latias Sombroso aparecerão no evento Retirada Estratégica da Equipe Rocket do Pokémon GO

A Equipe Go Rocket está de volta com seus truques, aproveitando a recente aventura de Alola acontecendo no Pokémon Go para fazer mais Pokémon Sombrosos. Isso inclui um novo Pokémon lendário Sombroso para o chefão Giovanni, Shadow Latias.

De 3 a 7 de abril, a Go Rocket está fazendo um Retirada Estratégica da Equipe Rocket com seus Pokémon Sommbrosos. Salandit, Salazzle também aparecerá pela primeira vez durante este evento, com os tipos de Veneno/Fogo disponíveis para os jogadores através de Ovos de 12 km.

Para salvar Latias Sombroso, você precisará completar uma nova história de Pesquisa Especial e ativar o Super Radar Rocket para perseguir Giovanni. Mas os líderes da Go Rocket Sierra, Cliff e Arlo, seus principais capangas, não vão facilitar as coisas.

Ao longo do evento, a Equipe Go Rocket aparecerá com mais frequência nas Poké Paradas e em balões. Sierra, Cliff e Arlo usarão Pokémon Sombrosos diferentes do habitual, que também têm a chance de aparecer como Shiny quando você tenta salvá-los.

Um punhado de outros novos Pokémon também foram transformados em Pokémon Sombrosos para os Capangas comuns. Aqui está uma lista de novos Pokémon Sombrosos que eles podem ter durante o evento: Rattata de Alola Sombroso, Sandshrew de Alola Sombroso, Exeggutor de Alola Sombroso, Sudowoodo Sombroso, Girafarig Sombroso ou Numel Sombroso.

A pesquisa de campo durante o evento dará aos jogadores acesso a encontros com Sneasel e Scraggy. Você também pode usar um MT Carregado para ajudar um Pokémon Sombroso a esquecer a Frustração como seu Ataque Carregado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de abril.