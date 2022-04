Salandit pode ser Brilhante em Pokémon Go?

Capturar todos os Pokémon será suficiente apenas por um tempo. Em Pokémon Go, a maioria dos jogadores embarcará em uma nova jornada para coletar as variantes Brilhantes de cada Pokémon.

Os Pokémon Brilhantes são significativamente mais raros do que os seus homólogos normais, o que significa que não vai encontrar um todos os dias. Uma das melhores maneiras de acumular Pokémon Brilhantes será completando tarefas de pesquisa em um evento, pois elas garantirão aos jogadores um encontro com um Pokémon Brilhante. Nem todos os Pokémon terão uma versão Brilhante, mas cada vez mais versões são introduzidas com eventos e atualizações de conteúdo.

Salandit chegou ao Pokémon Go ao lado de Salazzle durante o evento Retirada Estratégica da Equipe Rocket em abril de 2022. O evento permitirá que os jogadores resgatem Pokémon Sombrosos, e alguns deles podem ser Brilhantes.

No momento em que escrevo, no entanto, Salandit não possui uma versão Brilhante disponível em Pokémon Go. Salandit recentemente se tornou disponível no jogo como parte do evento Retirada Estratégica da Equipe Rocket e, como a maioria dos novos lançamentos, a versão Brilhante de Salandit também pode estar disponível em um evento futuro.

Quando a versão Brilhante de Salandit estiver disponível no Pokémon Go, provavelmente fará sua estreia com um conjunto de tarefas de pesquisa. Ao completá-los, os jogadores devem garantir um encontro com Salandit. Certos Pokémon também terão sua taxa de surgimento aumentada durante esses eventos, dando aos jogadores a chance de acumular doces para certos tipos.

Aproveitar ao máximo esses encontros ficará por conta dos jogadores. Entrar no encontro com suprimentos suficientes será a chave para o sucesso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de abril.