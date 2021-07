Rotação de Pokémon gratuitos do Pokémon Unite: 21 de julho

Pokémon Unite é a primeira incursão da franquia Pokémon no gênero MOBA, mas os desenvolvedores da TiMi Studios pegaram muitas dicas de títulos populares existentes sobre como modelar a mecânica do jogo. Isso inclui o método pelo qual os jogadores poderão jogar e desbloquear os diferentes Pokémon do jogo.

Ao terminar o tutorial, os jogadores terão a opção de escolher um Pokémon inicial que será instantaneamente desbloqueado e adicionado à sua coleção, seguido pelo desbloqueio de Slowbro para mostrar como funciona a progressão do nível de treinador.

Depois que isso for concluído, no entanto, os jogadores precisarão aumentar os níveis do Treinador, encontrar outras recompensas ou comprar Unite Licenses para outros Pokémon. Unite Licenses são o método usado para desbloquear vários Pokémon para uso em partidas.

Mas, para complementar o tempo potencial ou os recursos do jogo que os jogadores podem ter que gastar para comprar uma Unite License, há também um conjunto de Pokémon que será gratuito para uso em uma base rotativa.

Então, se você não sabe em qual Pokémon deseja gastar suas Aeon Gems e quer testar alguns, aqui está a rotação gratuita de Pokémon atual.

Pokémon Gratuitos

Machamp

Garchomp

Crustle

Cinderace

