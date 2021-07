Quando termina a primeira temporada ranqueada de Pokémon Unite?

Pokémon Unite acabou de ser lançado, mas os jogadores já estão encontrando as melhores composições e se juntando para as ranqueadas.

Por ser um lançamento recente, Pokémon Unite está em sua primeira temporada, mas você já pode ganhar Performance Points (“pontos de desempenho”) e lentamente tentar chegar até o nível Master.

Como Pokémon Unite acabou de ser lançado, muitos dos detalhes mais específicos de alguns modos de jogo, incluindo as ranqueadas, ainda não foram divulgados. Entre esses detalhes, estão a programação da primeira temporada ranqueada e quando ela termina.

Tudo o que sabemos até agora em termos de datas para a temporada de Pokémon Unite é a data em que o passe de batalha atual termina.

O passe de batalha da primeira temporada está marcado para terminar em 21 de setembro, o que pode estar relacionado ao lançamento de Pokémon Unite para dispositivos móveis. Se for esse o caso, a TiMi Studio pode decidir estender a primeira temporada após o lançamento da versão mobile do jogo ou começar a segunda temporada imediatamente.

Mesmo que a temporada ranqueada não esteja alinhada com as datas do passe de batalha, a primeira temporada ranqueada deve durar ao menos um mês, que é tempo suficiente para aprender o jogo e construir um meta viável.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de julho.