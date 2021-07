Quando lança Pokémon Unite?

Pokémon Unite é a primeira empreitada da franquia Pokémon no gênero MOBA. Os desenvolvedores da TiMi Studios estão empenhados na criação de uma nova experiência de jogo, que será lançada antes para o Nintendo Switch e expandida para dispositivos móveis no futuro.

O jogo, originalmente revelado em junho do ano passado, já tinha sido confirmado para julho deste ano. E os fãs imploravam por mais detalhes a cada novo detalhe ou vídeo divulgado pela TiMi e pela Pokémon Company.

Agora, a conta oficial do jogo no Twitter e o site oficial do jogo confirmaram que Pokémon Unite será lançado para Switch em 21 de julho. De acordo com o Suporte da Nintendo, isso significa que, por ser apenas digital, Pokémon Unite provavelmente estará disponível às 13h BRT do dia do lançamento. Mas isso ainda está sujeito a mudanças.

Pokémon Unite só será lançado para dispositivos móveis em setembro e o plano da TiMi é que haja jogo e progressão multiplataforma, assim você poderá transitar mais facilmente entre as plataformas. Mas o que o texto indica é que as duas opções do multiplataforma seriam adicionadas no futuro, não assim que a versão mobile for lançada.

A TiMi também divulgou que os jogadores que começarem a jogar Unite no começo receberão um presente. Todos que fizerem login no jogo até 31 de agosto habilitarão automaticamente o Pokémon Mítico Zeraora, do tipo Elétrico. Ele também ficará disponível da mesma forma para os jogadores mobile quando sua versão for lançada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.