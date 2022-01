Qual inicial devo escolher em Pokémon Legends: Arceus?

Pokémon Legends: Arceus não perde tempo com a velha tradição de mostrar três novos Pokémon e pedir que o jogador escolha um deles como inicial. Em vez disso, o que Pokémon Legends: Arceus fez foi trazer de volta três iniciais de vários momentos da história da franquia, para que os jogadores escolham entre eles seus companheiros para a viagem pela região de Hisui.

Embora Cyndaquil, Oshawott e Rowlet sejam rostos conhecidos dos fãs da série, eles são apresentados no novo ambiente de Hisui. Para ajudar a escolher o melhor inicial entre os três, confira uma comparação entre os três Pokémon para decidir qual o mais confiável ou mais legal de Pokémon Legends: Arceus.

Cyndaquil

Cyndaquil e sua linha evolutiva, Quilava e Typhlosion, estão entre os iniciais de Fogo mais amados da série, então faz sentido que a Game Freak os tenha escolhido para fazer parte de Pokémon Legends: Arceus. Embora Cyndaquil já tenha perdido espaço para iniciais mais rápidos e mais poderosos do tipo Fogo, como Torchic e Scorbunny, ele ainda tem um lugar especial reservado no coração de muitos jogadores.

Cyndaquil evolui para Quilava, que evolui para Typhlosion. As evoluções finais de todos os Pokémon iniciais receberam novas formas de Hisui — e com Typhlosion não foi diferente. Ao chegar em sua forma final, ele passa a ter os tipos Fogo e Fantasma, o que aumenta a quantidade de ataques disponíveis para ele. Sua forma de Hisui é provavelmente a menos bonita das três e já virou meme desde seu vazamento. Mas, se o visual não importar tanto para você, ainda vale a pena.

Tradicionalmente, os Pokémon do tipo Fogo são menos comuns na natureza que os dos tipos Água ou Planta, o que sempre foi um ponto a favor do inicial de Fogo para aqueles que quiserem times balanceados. Isso é ainda mais forte nos jogos que se passam em Sinnoh, a região na qual Hisui foi inspirada. Fora o inicial Chimchar, o único Pokémon de Fogo não-lendário em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl é Ponyta. Pokémon Legends: Arceus é mais equilibrado e inclui outros Pokémon de Fogo, como Growlithe de Hisui, então escolher Cyndaquil não é tão essencial quanto seria em BDSP, mas ainda é uma boa ideia se você precisar desse poder de fogo no início do jogo — e do poder Fantasma no final.

Oshawott

Oshawott é o inicial de Água de Pokémon Legends: Arceus, vindo de Pokémon Black e White. Ele evolui para Dewott, depois para Samurott. Todas essas evoluções são Pokémon de Água poderosos e resistentes, ótimos companheiros que aguentam bem os perigos de Hisui.

Quando Oshawott chegar a ser Samurott, ele poderá aprender diversos ataques que podem fortalecê-lo e enfraquecer seus inimigos. Com atributos balanceados, ele pode funcionar como atacante físico ou especial, dependendo dos ataques que aprender e dos itens que carregar. Sua evolução final, como as dos outros iniciais, também ganha um novo tipo na região de Hisui — neste caso, o Sombrio, fazendo dele um Pokémon dos tipos Água e Sombrio. Ele é chamado de Pokémon Formidável por um motivo.

Embora não seja exatamente difícil encontrar Pokémon do tipo Água em Hisui, Oshawott e suas evoluções ainda podem ser fortes em times balanceados. Samurott ainda tem a vantagem de ser a evolução de Hisui mais legal entre os três iniciais. Então, se você estiver procurando um Pokémon de Água estiloso e com bom poder, Oshawott pode ser a escolha certa para você.

Rowlet

Rowlet, alvo de tantas piadas na época em que foi lançado em Pokémon Sun e Moon, está de volta em Pokémon Legends: Arceus. Ele é o único dos iniciais que já começa com dois tipos: Planta e Voador. Embora o tipo Planta também seja relativamente comum, ter dois tipos no começo do jogo é útil para aqueles que quiserem diversificar ao máximo seus times.

Rowlet evolui para Dartrix, que evolui para Decidueye. Enquanto em outros títulos Decidueye tem os tipos Planta e Fantasma, sua forma de Hisui é dos tipos Planta e Lutador, o que muda as coisas. Isos faz de Decidueye um lutador mais concentrado em ataques físicos que em ataques especiais, mas ainda uma ótima opção para compor um time balanceado.

A forma de Hisui de Decidueye é diferente e fica entre a de Typhlosion e a de Samurott. Se você tiver interesse em um Pokémon rápido e ágil dos tipos Planta e Lutador, que pode aprender ataques poderosos de vários tipos ao longo do jogo, é uma boa ideia começar com Rowlet.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 27 de janeiro.