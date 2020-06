Qual forma de Urshifu é a melhor na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield?

Os fãs de Pokémon terão que escolher entre duas formas diferentes de Urshifu na jornada mais recente de Pokémon Sword e Pokémon Shield, a expansão Isle of Armor. Mas há diversos fatores a levar em consideração antes de tomar uma decisão.

Você escolhe se vai treinar seu Kubfu na Tower of Water (Torre da Água) ou na Tower of Darkness (Torre da Escuridão), e cada uma das opções é um estilo diferente de Urshifu: Rapid Strike ou Single Strike.

As duas formas têm seus pontos fortes e fracos, que podem ser tanto as habilidades únicas quanto os tipos de Pokémon contra os quais têm desvantagem. Dependendo da forma que você escolher, pode montar todo o resto de seu time em torno do Pokémon Lendário.

Começando pelo Rapid Strike, essa versão de Urshifu pode ser obtida depois de completar os desafios e derrotar o Master Mustard na Tower of Water.

Ao derrotar Mustard, você mostra ao seu Kubfu o pergaminho da torre e ele evolui para o Urshifu dos tipos Água e Lutador, aprendendo a habilidade Surging Strikes. O ataque tipo Água tem três golpes seguidos e sempre causa acerto crítico, não importando quais sejam as condições da batalha.

Enquanto isso, na Tower of Darkness, você vai obter a forma Single Strike, com mais foco em poder, o que significa que seu Urshifu será dos tipos Noturno e Lutador. Depois de evoluir, ele também aprende Wicked Blow, um ataque devastador que sempre causa acerto crítico em um golpe decisivo.

A outra habilidade é compartilhada pelas duas formas: Unseen Fist, onde Urshifu causa dano físico mesmo que o oponente se proteja.

Não tem erro com nenhuma das formas de Urshifu, e as maiores mudanças entre uma e outra são apenas as diferenças de atributos e os tipos. Se você já tiver um Pokémon do tipo Noturno ou Água no seu time, pode escolher a opção que se encaixar melhor nele. Se tiver uma preferência entre Surging Strikes e Wicked Blow, também pode se basear nisso para tomar a decisão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de junho.