Qual é o limite de abóboras no evento Halloween Festival do Pokémon UNITE?

O evento Halloween Festival está ativo no Pokémon UNITE, e com ele vêm muitos itens novos, Holowear, e conteúdo para combinar com a atmosfera assustadora da temporada.

De 20 de outubro a 7 de novembro, os jogadores podem coletar abóboras participando de batalhas, fazendo login diariamente e completando desafios listados na guia “Eventos”.

As abóboras podem ser trocadas por um punhado de itens, incluindo uma Unite License para o mais novo Pokémon jogável, Greedent, um chapéu de bruxa para o seu avatar e muito mais. No entanto, a TiMi Studio também alertou que “nem todos os jogadores serão capazes de obter todas as recompensas até o final do evento”.

Attention Trainers! Please note for the upcoming Halloween Festival in #PokemonUNITE, not all players will be able to obtain all rewards by the event's end. Please choose your rewards carefully! — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) October 19, 2021

Provavelmente, isso se refere ao número estático de abóboras listadas na seção Eventos como recompensas, o que significa que, depois de coletar todas, não haverá mais nenhuma disponível para ajudá-lo a desbloquear esses itens.

No lançamento do evento, parece que os jogadores podem obter o seguinte número fixo de abóboras:

Bônus de login de Halloween 57 abóboras no total por fazer login por 14 dias entre 20 de outubro a 7 de novembro

Halloween no Mer Stadium 39 abóboras no total por completar desafios no modo de jogo por tempo limitado



Esses são apenas os totais fixos de abóbora listados em ambas as guias de eventos. A TiMi também adicionou um item “Caixa de Abóbora” que dará aos jogadores um número aleatório de abóboras quando aberto. Eles podem ser obtidos jogando Halloween no Mer Stadium ou trocando duas abóboras no menu Pumpkin Exchange.

Sem contar as abóboras dadas aleatoriamente a partir dessas Caixas de Abóbora, os jogadores só serão capazes de obter um total de 96 abóboras garantidas se fizerem login por 14 dias e concluírem todos os desafios. Isso torna impossível coletar todos os itens exclusivos do evento, a menos que você tenha sorte com as caixas, uma vez que os itens de troca totalizam 160 se você ignorar os múltiplos resgates das caixas de abóboras e do 1-Day Battle Point Boosts.

No entanto, embora pareça impossível coletar todos os itens com esse limite de 96 abóboras, você pode realmente pegar muitas coisas simplesmente optando por não usar o Pumpkin Exchange para obter sua Unite License do Greedent.

A Unite License do Greedent custa 70 abóboras, o que é mais da metade do seu total fixo. Em vez disso, você pode optar por comprar Greedent normalmente da Unite Battle Commission por 8.000 Aeos Coins ou 460 Aeos Gems, o que o deixará livre para comprar todos os outros itens.

Você pode usar o Pumpkin Exchange até 10 de novembro, portanto, certifique-se de resgatar toda a moeda do evento antes disso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de outubro.