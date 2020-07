Qual é o intervalo da rotação de balões da Equipe GO Rocket em Pokémon Go?

A Equipe GO Rocket pousou no mundo de Pokémon Go usando seus balões de ar quente, então agora os treinadores precisam defender as PokéParadas das ondas de Recrutas que tentam roubar seus Pokémon.

Mas, como os balões não estão sempre voando, há uma espécie de rotação que decide onde e quando a Equipe GO Rocket vai aparecer no seu mapa.

Com base nas informações dos arquivos de jogo e na comparação dos relatos de jogadores, os balões da Equipe GO Rocket costumam aparecer em uma rotação de seis horas. Você pode ver se um balão apareceu pra você afastando o zoom da tela.

O intervalo, porém, só foi confirmado para o lançamento dos balões Rocket. Agora que a semana de desafios de batalha da Pokémon Go Fest 2020 está no ar, os intervalos aumentaram drasticamente, porque é preciso derrotar os Recrutas da Equipe GO Rocket e alguns dos líderes para completar os desafios.

Isso significa que, entre 10 e 15 de julho, você deve encontrar balões em intervalos de três horas. Quando o evento acabar, os intervalos voltam a ser de seis horas.

Se quiser batalhar contra um dos três líderes da Equipe GO Rocket (Sierra, Cliff ou Arlo) nos balões, você vai precisar equipar um Radar Rocket, que pode ser obtido ao derrotar Recrutas suficientes.

Giovanni também vai aparecer em um balão se você tiver um Super Radar Rocket equipado e, se derrotá-lo, você terá a chance de capturar um Suicune Sombroso. Mas fique avisado: os Recrutas de disfarce de Giovanni também vão aparecer, então você pode precisar esperar um tempo.

Nenhuma dessas aparições afeta o balão em formato de Meowth no qual Jessie e James voam, mas é um evento separado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de julho.