Quais são os Pokémon mais rápidos de todos os tempos?

Um dos aspectos mais importantes do combate em Pokémon são as estatísticas. A vitória e a derrota muitas vezes podem ser decididas por qual Pokémon tem maior HP, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial ou estatísticas de velocidade. Embora a maioria dos Pokémon tenha melhor desempenho quando todas as suas estatísticas são altas, priorizar uma estatística em um determinado Pokémon também pode ser uma boa estratégia.

Quando se trata de velocidade, há uma variedade de Pokémon que são simplesmente mais rápidos do que outros. Mais notavelmente, a velocidade afeta qual Pokémon ataca primeiro em um determinado turno, o que pode ser combinado com certos ataques e habilidades para resultados devastadores.

Aqui estão os 10 Pokémon com as estatísticas de velocidade base mais altas, tornando-os os monstros mais rápidos da série, de acordo com o Serebii.

1) Regieleki

Screengrab via The Pokémon Company

O lendário Regi Pokémon introduzido em The Crown Tundra, DLC de Sword & Shield, é o mais rápido Pokémon de toda a série com uma estatística velocidade base de 200. O resto das estatísticas deste aterrorizante do tipo elétrico também não são baixas.

2) Deoxys (Speed ​​Form)

Screengrab via The Pokémon Company

Até Regieleki levar a coroa de velocidade no ano passado, Speed ​​Form Deoxys era sem dúvida o Pokémon mais rápido com uma velocidade base de 180. As outras formas de Deoxys não ficam muito atrás, mas a especialização de estatísticas oferecida pela Speed ​​Form dá a esta versão de Deoxys a vantagem.

Embora outras formas de Deoxys tenham estatísticas de velocidade mais altas do que alguns dos outros Pokémon nesta lista, eles são formas tecnicamente diferentes do mesmo Pokémon, então estamos dando apenas uma entrada para ele

3) Ninjask

Imagem da The Pokémon Company

Enquanto suas outras estatísticas deixam a desejar, Ninjask se destaca no departamento de velocidade. Sua habilidade Speed ​​Boost, que aumenta sua velocidade a cada turno, torna-o ainda mais rápido do que sua velocidade base de 160.

4) Pheromosa

Imagem da The Pokémon Company

Esta versátil Ultra Beast do tipo Inseto e Lutador tem uma velocidade base de 151. Beast Boost, que aumenta sua estatística mais alta toda vez que derrota um Pokémon, pode aumentar sua velocidade ainda mais.

T5) Electrode

Imagem da The Pokémon Company

Embora Electrode não esteja incluído no Pokédex mais limitado da Geração VIII, ele tinha uma velocidade base de 150 até a Geração VII. Os tipos elétricos normalmente têm estatísticas de velocidade acima da média, e este imitador de Poké Bola não é exceção.

T5) Calyrex

Screengrab via The Pokémon Company

Com uma velocidade base de 150, Calyrex está empatado com Electrode pelo quinto lugar. Este antigo governante de Galar tem uma variedade de ataques do tipo Psíquico que pode usar rapidamente, derrubando oponentes em um piscar de olhos. Provavelmente ocupa o lugar de Alakazam, cuja velocidade foi enfraquecida em Sword & Shield.

7) Zacian

Imagem da The Pokémon Company

O lendário Zacian de Galar ultrapassa Zamazenta com uma velocidade base ligeiramente maior de 148, em comparação com o último 138. Isso é incomum para um tipo Aço, já que esses Pokémon são tipicamente mais lentos e mais defensivos.

8) Accelgor

Imagem da The Pokémon Company

Não deve ser surpresa que um Pokémon com o prefixo “accel” em seu nome tenha uma poderosa estatística de velocidade base de 145. Além de suas estatísticas fortes, ataques como Water Shuriken que sempre atacam primeiro o ajudam a ganhar uma vantagem de velocidade sobre seus oponentes.

9) Beedrill

Imagem da The Pokémon Company

Embora Beedrill também não esteja na Geração VIII, ele tinha um stat de velocidade base de 145 na Geração VII, ficando em nono lugar em nossa lista. Este clássico demônio da velocidade tem voado em círculos ao redor de seus oponentes desde a geração I.

10) Zeraora

Screengrab via Nintendo

Zeraora é outro exemplo de um tipo elétrico veloz. Suas estatísticas de velocidade base de 143 superam a grande maioria dos outros Pokémon e suas altas estatísticas de ataque ​​ajudarão em quase todas as situações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 01 de setembro.