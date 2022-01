Quais são as chances de conseguir Pokémon brilhantes em Pokémon Legends: Arceus?

Pokémon Legends: Arceus acrescentou novos elementos a basicamente todas as facetas da fórmula da franquia Pokémon, incluindo algumas pequenas mudanças ao funcionamento dos encontros com Pokémon brilhantes.

Haverá novos métodos aprimorados, para a alegria dos caçadores de brilhantes, mesmo que os dados iniciais mostrem que todos os encontros estáticos (Static Encounters) e Pokémon que sempre são encontrados no mesmo local ou missão são travados (Shiny-locked). Isso significa que você não vai encontrar esses Pokémon em versão brilhante, a não ser que eles sejam marcados na história como brilhantes.

Agora, à medida que os jogadores começam suas jornadas na antiga região de Hisui, confira tudo o que sabemos sobre as chances de se conseguir brilhantes em Pokémon Legends: Arceus.

Chances de conseguir Pokémon brilhantes

Assim como os outros jogos mais recentes da série, Pokémon Legends: Arceus tem, por padrão, chance de brilhantes de um por 4.096. Isso significa que, teoricamente, um a cada 4.096 Pokémon que você encontrar deve ser brilhante.

Avançar no jogo e concluir a sua Pokéagenda aumenta drasticamente as suas chances de conseguir brilhantes em momentos específicos. Para cada espécie, chegar ao Species Research Level 10 (nível 10 de pesquisa da espécie) aumenta as chances de brilhantes daquela espécie para um em cada 2.048,25 a partir dali. Já um Species Research Perfect, que você consegue ao concluir uma página inteira, aumenta ainda mais essas chances, para um em cada 1.024,3.

O Shiny Charm é outro fator que se deve levar em consideração. Depois de concluir o nível base da Pokéagenda, chegando ao Research Level 10 (nível de pesquisa 10) com todos os Pokémon do jogo, você terá acesso ao item. Ele dará um bônus além do Research Level 10 e das chances de brilhantes, o que significa que, a essa altura do jogo, suas chances de encontrar brilhantes passam a ser de um em cada 819,6 encontros.

Se você combinar o bônus do Shiny Charm com uma espécie que já esteja no nível de pesquisa máximo (Species Research Perfect), você pode aumentar essas chances até para um em cada 585,57 encontros, ou sete a cada 4.096.

Isso também não leva em consideração o aumento nas chances de brilhantes ao entrar em um Mass Outbreak, evento especial no mapa que faz uma espécie de Pokémon aparecer quase infinitamente por um tempo específico. Dados iniciais mostram que isso aumentará 25 vezes as chances, fazendo com que as chances básicas caiam para um em cada 158,02 e, após todos os bônus, até um em cada 128,49.

Se essas informações forem atualizadas ou alteradas, vamos atualizar também o artigo para que sempre contenha as chances certas de se encontrar brilhantes em Pokémon Legends: Arceus.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de janeiro.