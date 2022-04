Prepare-se para ver Ditto no evento 2-Oh-22 de Pokémon Go

A Niantic sempre esteve ativa no Dia da Mentira, oferecendo aos jogadores em vários de seus jogos conteúdo especial que envolve brincadeiras criativas incorporando elementos de jogabilidade. Isso vale para o evento 2-Oh-22 do Dia da Mentira do Pokémon Go, que acontece em 1º de abril e vê o foco exclusivamente no Pokémon Transformação, Ditto.

Das 12h às 23h59, horário local, na sexta-feira, 1º de abril, os jogadores de Pokemon Go verão Ditto aparecendo com mais frequência na natureza… ou pelo menos eles podem aparecer.

Como Ditto é conhecido por se transformar em outras espécies de Pokémon e aparece no mundo superior como Pokémon diferentes para coincidir com isso, a Niantic adicionou mais Pokémon ao leque de transformação de Ditto. Os seguintes Pokémon aparecerão na natureza com mais frequência, mas também terão a chance de ser um Ditto:

Ekans

Gastly (Brilhante disponível)

Natu (Brilhante disponível)

Surskit

Finneon

Dwebble (Brilhante disponível)

Swirlix

Durante o evento, os jogadores podem resgatar uma Pesquisa Especial exclusiva do evento do Professor Willow… ou é o Professor Ditto agora?

A pesquisa de campo também estará disponível, o que recompensará os jogadores com encontros com os Pokémon que aparecem durante o evento. Novos adesivos com o tema de Ditto podem ser obtidos nas Poké Paradas, Presentes e na loja Pokemon Go do jogo.

