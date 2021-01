Prepare-se para 2021 com uma distribuição de Pikachu de outro mundo

Um Pikachu especial agora está disponível para todos os jogadores em Pokémon Sword & Shield.

Esta distribuição coincide com o evento especial Space Sunrise Live que foi transmitido ao vivo pela Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) na véspera de Ano Novo para comemorar o início de 2021 no Japão a partir da Estação Espacial Internacional. A transmissão ao vivo também implementou realidade aumentada para mostrar Pikachu dentro do módulo KIBO ao lado dos astronautas e do lendário Pokémon Rayquaza voando pelo espaço.

Serebii Update: A Special Pikachu gift is being given over Mystery Gift for all players of a Pikachu. Runs until January 15th 2021. Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/0eTGUS1IJq — Serebii.net (@SerebiiNet) December 31, 2020

Este Pikachu vem no nível 21 com os movimentos Thunderbolt, Swift, Wish e Celebrate. Também conterá o item Comet Shard, próprio do evento, que pode ser vendido em qualquer Centro Pokémon por 30.000.

Celebrar é um movimento exclusivo para eventos que não está disponível há algum tempo. Assim como o infame ataque Splash, esse movimento não faz absolutamente nada além de parabenizar o treinador, mas ele tem uma animação bonita.

Para obter este Pikachu especial, os jogadores devem se conectar à Internet em seu jogo Pokémon Sword ou Shield e, em seguida, selecionar a opção Mystery Gift no menu do jogador. A partir daí, selecione a opção “Obter via Internet” e siga as instruções para receber o Pikachu. Se a sua equipe estiver lotada, ele será enviado diretamente para o seu PC.

Este Pikachu comemorativo só estará disponível para download até o dia 15 de janeiro, portanto, não deixe de agir rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 31 de dezembro.