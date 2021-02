Post Malone fará show virtual como parte do programa musical P25 no aniversário de 25 anos de Pokémon

O próximo artista a colaborar com Pokémon será Post Malone, em um show que acontece às 21h BRT do Pokémon Day, 27 de fevereiro. Além de Post Malone, artistas como Katy Perry também participarão do programa musical P25 para comemorar o aniversário de 25 anos da franquia.

Esse show virtual será transmitido nos canais oficiais de Pokémon no YouTube e na Twitch, além do site de 25 anos, para que todos os jogadores possam ver. Uma prévia do evento mostra o cantor se transformando em uma versão virtual de si mesmo, que deve aparecer no show. Pokémon também revelou, junto com esse anúncio, que mais informações sobre o programa musical P25 seriam divulgadas após o show virtual.

Pokémon.

Post Malone.



It’s the concert you never saw coming, Trainers.



Don’t miss your chance to be front row for the Virtual Experience on #PokemonDay!https://t.co/q8YMsliBjI pic.twitter.com/wFTuRfWQFo — Pokémon (@Pokemon) February 11, 2021

Não é a primeira vez que Pokémon se envolve com shows virtuais. Em agosto do ano passado, Pokémon realizou uma “Virtual Fest” para os jogadores do Japão, onde era possível visitar um parque de diversões de virtual de Pokémon e completar missões, andar em atrações e aprender mais sobre os próximos lançamentos de Pokémon. O evento foi acompanhado por um show virtual de Pikotaro, comediante cuja popularidade cresceu com o lançamento de sua música “PPAP”.

O objetivo do programa musical P25 é juntar Pokémon a outras áreas da cultura pop em suas várias comemorações de aniversário de 25 anos ao longo do ano. Pokémon já tinha anunciado que Katy Perry seria uma das colaboradoras. Ela fará uma música original para a franquia neste ano.

As festividades do aniversário de 25 anos de Pokémon começam oficialmente em 27 de fevereiro. A comemoração deve acontecer nos jogos, em Estampas Ilustradas, nos produtos oficiais e em mais novidades que serão anunciadas em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.