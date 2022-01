Possível vazamento de Pokémon Legends: Arceus revela novas formas de Dialga e Palkia e uma quarta Força da Natureza

Não faz nem um dia que foram descobertas algumas cópias de Pokémon Legends: Arceus disponibilizadas antes do lançamento, mas parece que os jogadores já começaram uma mineração de dados completa. Os dados revelados incluem todos os novos Pokémon, as novas formas de Hisui e muito mais.

Entre os supostos novos Pokémon estão três novos Pokémon Lendários, um Pokémon completamente novo que parece ser um quarto gênio das Forças da Natureza e novas formas para Dialga e Palkia.

As possíveis novas formas de Dialga e Palkia parecem ser de uma época em que seus poderes eram ilimitados, após sua criação pelas mãos de Arceus. Ambos parecem bem menos refinados e lembram feras na natureza, e alguns vazamentos indicam que eles serão cruciais no clímax do jogo.

Quanto às Forças da Natureza, os dados mostram os três gênios originais — Landorus, Thundurus e Tornadus — e um possível quarto novo membro. Tudo o que sabemos sobre esse gênio do tipo Fada é que ele ajudará a dividir as forças por Hisui de uma forma que lembra os Quatro Símbolos da mitologia chinesa.

Esses símbolos, representados pelo Dragão Azul do Oriente, pelo Pássaro Vermelho do Sul, pelo Tigre Branco do Oeste e pela Tartaruga Negra do Norte, coincidem com as formas Therian das Forças da Natureza, sendo o mais novo Pokémon o equivalente à Tartaruga Negra.

Como sempre, essas informações não foram confirmadas. Só vamos saber tudo sobre esses possíveis novos Pokémon quando Pokémon Legends: Arceus for lançado oficialmente, em 28 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de janeiro.