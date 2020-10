Ponyta de Galar e Sirfetch’d chegam a Pokémon Go para comemorar lançamento de The Crown Tundra

O segundo DLC de Pokémon Sword & Shield, The Crown Tundra, está no ar e o lançamento ganhou uma comemoração em Pokémon Go. Durante um dia, Ponyta de Galar e Farfetch’d de Galar aparecerão no jogo, segundo a Niantic.

Farfetch’d aparecerá na natureza, e Ponyta aparecerá em Batalhas de Reide. Você poderá evoluir seu Farfetch’d de Galar para Sirfetch’d ao fazer 10 jogadas Excelentes usando o Pokémon como seu companheiro. Ponyta de Galar também poderá evoluir para Rapidash de Galar.

Para celebrar o lançamento de The Crown Tundra, Ponyta de Galar estão aparecendo em Batalhas de Reide! https://t.co/ixk6Jek0z4 #PokemonGO #PokemonSwordShieldEX — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) October 23, 2020

Farfetch’d de Galar está, na verdade, voltando a Pokémon Go. A primeira vez em que ele apareceu foi justamente durante um evento de comemoração do lançamento de The Isle of Armor, primeiro DLC do Expansion Pass, o passe de expansão de Pokémon Sword & Shield.

Ao fim do evento, Ponyta de Galar e Farfetch’d de Galar ainda poderão ser chocados em ovos de 7km e também poderão ser evoluídos.

A Niantic também adicionou novos itens inspirados nos uniformes dos treinadores de The Crown Tundra. O uniforme poderá ser obtido de graça na Boutique.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 22 de outubro.