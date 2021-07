Pokémon Unite tem um passe de batalha premium e mecânica de gacha adicional

TiMi Studios foi sincero com o fato de que Pokémon Unite incluiria muitas opções para microtransações, mas parece que nem os desenvolvedores nem a The Pokémon Company queriam compartilhar quantas opções existem.

No Unite, não só há uma moeda premium, Aeon Gems, que pode ajudar os jogadores a desbloquear itens, Pokémon e cosméticos mais rápido, mas também há um Passe de Batalha premium. E, junto com o Passe de Batalha, há uma mecânica de gacha separada para desbloquear itens específicos também.

O Passe de Batalha é um conjunto sazonal de recompensas que pode ser comprado por 490 Aeon Gems, com uma opção adicional para comprar 945 Aeon Gems para ganhar 10 níveis instantaneamente. Isso se traduz aproximadamente em uma compra de R$ 44,90 se você não tiver as Gemas Aeon em mãos para usar cada vez que um novo Passe de Batalha for adicionado.

Existem também elementos gratuitos no Passe de Batalha, embora a faixa premium tenha mais itens e melhores recompensas.

O Passe de Batalha era esperado, entretanto, já que foi mencionado no material inicial do jogo. A parte inesperada é o novo sistema de recompensas de energia no estilo gacha, que é desbloqueado quando você atinge o nível cinco do treinador.

Para cada partida que você jogar, você acumulará energia. Esta energia pode então ser usada para rolar para um conjunto específico de itens, todos com uma chance percentual de cair a cada 100 de uso de energia. Por si só, isso não pareceria tão ruim, mas além de alguns itens raros de Holowear e roupas sendo colocados na loteria Energy Rewards, há também um limite para a quantidade de energia que um jogador pode reunir por semana.

A energia adquirida naturalmente durante os jogos atinge 1.400 por semana, o que é bom para 14 tentativas, ou dois lançamentos por dia antes que o limite seja redefinido na semana seguinte. Mas, por meio do uso de microtransações, os jogadores podem comprar um tanque de energia extra para armazenar energia adicional e tanques de reforço de energia, que aumentam a quantidade de energia ganha por um determinado período de tempo.

Alguns dos itens encontrados no Energy Rewards também podem ser encontrados na loja geral por meio dos comerciantes, mas eles exigirão moeda do jogo, como Aeos Tickets, Fashion Tickets e Holowear Tickets para serem obtidos.

Essas partes premium de conteúdo não necessariamente prejudicam o jogo base. Mas bloquear certos Holowear, roupas e outros itens atrás de uma mecânica premium e não oferecer aos jogadores a opção de comprá-los individualmente não é de bom tom para o Unite no lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de julho.