Pokémon Unite será gratuito?

Pokémon Unite é um MOBA gratuito que será lançado para Nintendo Switch em julho e para mobile em setembro. Ele segue muitas das tendências estabelecidas por outros jogos do gênero.

A desenvolvedora TiMi Studios vem chamando Unite de “free-to-start”, ou “gratuito para começar”, um termo comum para descrever jogos que são gratuitos mas oferecem opções de compra.

No caso de Unite, as compras no jogo, que serão representadas por gemas, são itens básicos como visuais para o Pokémon e o personagem do treinador. Gemas também poderão ser usadas para coisas como licenças Unite, que desbloqueiam os vários Pokémon usados em partidas, ou aprimorar os passes de batalha das temporadas.

O único problema que você pode ter com as gemas é que as gemas compradas não poderão ser usadas em outras plataformas, mesmo quando o multiplataforma entre mobile e Switch estiver disponível. Mas você pode usar a mesma conta em dispositivos diferentes, seja usando uma conta do Pokémon Trainer Club ou da Nintendo, e o conteúdo comprado com as gemas ficará disponível em todas as plataformas.

Mais detalhes sobre as opções de compra em Unite e os vários itens cosméticos devem ser revelados quando o lançamento do jogo, em julho, estiver mais próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de junho.