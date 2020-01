Pokemon Sword & Shield são oficialmente os jogos competitivos da franquia

A partir de hoje, Pokémon Sword & Shield se tornarão os jogos competitivos oficiais para esports da Pokémon em todos os lugares, substituindo os jogos Ultra Sun e Ultra Moon em eventos oficiais.

Com isso, o novo conjunto de regras entrará em vigor imediatamente para refletir a nova mecânica de jogo adicionada em Sword & Shield.

Assim como nas entradas anteriores, as Batalhas Duplas serão o formato principal em torneios oficiais, com apenas Pokémon da região de Galar autorizados a participar. Mew, Zacian, Zamazenta e Eternatus serão banidos, assim como qualquer Pokémon não capturado ou chocado nos jogos Sword and Shield. A última proibição provavelmente coincidirá com o futuro lançamento do Pokémon Home.

Certos Pokémon Gigantamax também serão banidos por um tempo limitado, até que estejam mais prontamente disponíveis. A safra atual de Pokémon Gigantamax permitida na competição até agora inclui Butterfree, Corviknight, Drednaw, Centiskorch, Meowth, Pikachu, Eevee, Snorlax, Sandaconda e Charizard (mas apenas com Blaze).

Com isso fora do caminho, os fãs podem esperar um ano inteiro de eventos emocionantes quando os primeiros jogos competitivos começarem dentro de algumas semanas em vários lugares do mundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 04 de janeiro.