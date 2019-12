Pokémon Sword & Shield ficará fora do ar para manutenção em 5 de dezembro

Manutenções planejadas para Pokémon Sword & Shield devem tirar do ar por um tempo todas as funcionalidades online.

Na quinta-feira, 5 de dezembro, a Game Freak planeja implantar ajustes às mecânicas online de Sword & Shield, em uma tentativa de estabilizar os servidores e melhorar o serviço para os fãs.

Horário marcado para início Horário marcado para fim Quinta-feira, 5 de dezembro, 9h (horário de Brasília) Quinta-feira, 5 de dezembro, 12h (horário de Brasília)

Durante o tempo da manutenção, todos os serviços de rede de Sword & Shield ficarão indisponíveis. Obviamente, isso inclui coisas como trocas online, batalhas e raides. Os serviços online podem voltar mais cedo ou mais tarde, dependendo do que a Game Freak precisa mudar e da velocidade de operação.

A manutenção foi marcada depois de uma série de problemas com os servidores da Game Freak para Sword & Shield. As funcionalidades online dos jogos saíram do ar várias vezes ao longo das primeiras semanas para manutenções de emergência.

Os treinadores Pokémon que ainda quiserem jogar em 5 de dezembro devem se preparar para fazer isso sem funcionalidades online por algumas horas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 03 de dezembro.