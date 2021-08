Pokémon Presents indica Pokédex limitada para Brilliant Diamond e Shining Pearl

Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl têm sido apontados como fiéis remasters do Diamond e Pearl original desde que foram anunciados pela primeira vez no início deste ano. E a Pokémon Company pode estar se mantendo fiel a essas mensagens com o Pokédex do jogo também.

Durante o showcase do Pokémon Presents hoje, os fãs puderam ver muitos recursos novos e recorrentes que serão incluídos no jogo. Mas uma linha da visão geral dos títulos Sinnoh se destaca.

Ao mencionar a capacidade de andar com seu parceiro Pokémon no mundo superior, o narrador diz “você pode andar por aí com qualquer um dos Pokémon que aparecem nesses jogos”.

Esta não é necessariamente uma bandeira vermelha para a armada da National Pokédex, mas o texto aponta para o BDSP potencialmente tendo uma Pokédex limitada de alguma forma.

Os fãs previram que esse seria o caso uma vez que a The Pokemon Company começou a mencionar o quão próximo dos jogos originais o BDSP está tentando ser, embora não esteja claro se o Pokédex registrará apenas os 493 Pokémon originais que foram apresentados nesses títulos.

Provavelmente haverá pelo menos algumas adições ao Pokédex do jogo, mesmo se os desenvolvedores o mantiverem contido, especialmente com novos recursos como a inclusão de Pokémon Hideaways no Sinnoh Underground.

Brilliant Diamond e Shining Pearl estão programados para serem lançados em 19 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de agosto.