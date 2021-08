Pokémon lendários regionais brilhantes, novos eventos e destaque de Hoopa na atualização de setembro do Pokémon Go

Junto com o anúncio da temporada de Travessuras e conteúdo relacionado a Hoopa, a Niantic também compartilhou sua atualização geral para a linha de conteúdo de setembro do Pokémon Go.

Com algumas grandes mudanças nas Reides cinco estrelas, Hoopa aparecendo com intenções mais maliciosas, e dicas de um evento maior centrado na Equipe Go Rocket no horizonte, há muito o que buscar.

Começando com os novos eventos, a Temporada de Travessuras terá um evento de um dia em 5 de setembro que se relaciona com Hoopa e os fenômenos estranhos que têm acontecido em Pokémon Go nos últimos meses. Isso também contribuirá para a história da Pesquisa Especial de toda a temporada, que será exibida durante a Temporada de Travessuras de 1º de setembro a 1º de dezembro.

De 8 a 13 de setembro, os jogadores estarão envolvidos em um novo Espetáculo Psíquico, com o evento principal trazendo alguns rostos retornando e a estreia de um Pokémon conhecido por mudar as coisas a qualquer momento. A Niantic não confirmou ainda, mas é provável que isso signifique que Inkay e Malamar estarão disponíveis pela primeira vez.

A Fashion Week está voltando de 21 a 28 de setembro, trazendo com ela a estreia de vários Pokémon “elegantemente vestidos”, novos itens de avatar e muito mais. Mas a maior coisa que a Niantic está sugerindo é um evento maior do Team Go Rocket chegando no futuro.

Os Super Radares Rocket não serão capazes de rastrear o chefe da Go Rocket, Giovanni, durante toda a temporada, de acordo com a atualização de setembro. Não há mais informações disponíveis sobre o motivo do desaparecimento do chefe.

Com o tempo dessa decisão, a Niantic pode levar a uma atualização para a Equipe Go Rocket no final do ano. Isso poderia envolver a Equipe Rainbow Rocket e a introdução inevitável da geração sete de Pokémon de Sun e Moon.

Para as Reides, os jogadores agora poderão encontrar Pokémon lendários exclusivos de região em Reides cinco estrelas. Começando com Uxie, Mespirit e Azelf de 14 de setembro a 1 de outubro. Lugia vai liderar as Reides de 5 estrelas da rotação normal, com uma variante conhecida como Aeroblast aparecendo de 1º a 14 de setembro.

Os jogadores encontrarão Ditto em encontros de Descoberta Extraordinária de setembro. E se tiverem sorte, vocês poderão encontrar um Ditto Brilhante! Além disso, vocês Ditto Brilhante também irá aparecer na natureza durante e após este período.

A Niantic também está adicionando um ótimo recurso de qualidade de vida em setembro, para jogadores que competem em batalhas de treinadores ou na Liga de Batalha Go.

Uma nova janela de visualização de evolução logo aparecerá quando você estiver evoluindo seu Pokémon, mostrando em que seu Pokémon está evoluindo e o CP de seu Pokémon pós-evolução. Ele também permitirá que você saiba se aquele Pokémon é elegível para competir nas ligas Grande, Ultra ou Mestra com base nessas estatísticas.

A Temporada de Travessuras já parece ser muito difícil, mas continue com ela e você provavelmente desvendará os mistérios que cercam Hoopa e finalmente terá a chance de pegá-lo durante um evento próximo ao final da temporada.