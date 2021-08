Pokémon Legends: Arceus terá elementos de criação

Pokémon Legends: Arceus terá uma mecânica de criação, de acordo com o site oficial do jogo.

Embora não tenha sido mencionado no Pokémon Presents desta manhã, o site Pokémon Legends: Arceus foi mais tarde atualizado para incluir a criação de itens como uma das principais mecânicas do jogo. O site inclui uma captura de tela do inventário do jogador com a opção de criar uma Pokébola com um Apricorn e um Tumblestone. A Poké Bola em si parece um pouco diferente, com uma aparência mais antiquada e desgastada para combinar com a caracterização do jogo.

Screengrab via Nintendo

O site do jogo menciona que os materiais podem ser encontrados na selva durante as viagens dos jogadores. Os materiais podem ser combinados para formar novos itens, como Poké Bolas. O site usa especificamente “Poké Bolas normais” como exemplo, o que significa que outros tipos de Poké Bolas também podem ser criadas. Os jogadores serão capazes de criar itens em bancadas de trabalho específicas nos acampamentos e em Jubilife Village, a área central do jogo.

Outros exemplos de itens fabricáveis ​​no site incluem Smoke Bombs, que evitam que Pokémon selvagens na área notem você, e Heavy Balls, que são melhores para capturar Pokémon que não notaram um treinador próximo ainda, mas não podem ser jogadas muito longe. Esses itens provavelmente funcionarão em conjunto para ajudar os jogadores a capturar uma variedade de Pokémon.

Esta é a primeira vez que os principais jogos de Pokémon incluem mecânica de fabricação, embora os fãs mais atentos notarão que Apricorns também foram itens dados a um NPC em particular para fazer Poké Bolas em Gold, Silver e Crystal. Arceus parece estar se inspirando muito em The Legend of Zelda: Breath of the Wild, outro jogo de mundo aberto focado na natureza. Embora Breath of the Wild não inclua explicitamente a criação, os jogadores podem combinar ingredientes para fazer diferentes alimentos no jogo.

Pokémon Legends: Arceus será lançado em 28 de janeiro de 2022 para o Nintendo Switch.

