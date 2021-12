Pokémon Go Tour: Johto sediará eventos presenciais em Monterrey, Kaohsiung e Abu Dhabi

O Pokémon Go Tour retornará pelo segundo ano consecutivo em 26 e 27 de fevereiro, com o tema de 2022 centrado na região de Johto.

Este é um seguimento direto do primeiro evento Go Tour de fevereiro passado, quando os jogadores puderam jogar um evento baseado nos títulos Pokémon originais, Pokémon Red e Green, e desfrutar do conteúdo que gira em torno da região de Kanto.

Para a iteração de 2022, Go Tour: Johto fará com que os jogadores explorem aspectos da segunda geração no primeiro dia antes da transição para o pós-jogo de Gold e Silver, permitindo que todos “voltem para Kanto”. Este também será o lugar onde o primeiro elemento ao vivo do Go Tour entra em jogo, com a Niantic confirmando os locais onde as experiências pessoais e organizadas serão hospedadas.

Devido ao cuidado contínuo em relação à saúde e segurança do jogador, os eventos ao vivo ocorrerão apenas em três cidades como eventos individuais com ingressos em 27 de fevereiro:

Monterrey, México no Parque Fundidora

Kaohsiung, Taiwan, no Festival das Lanternas de Taiwan

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos na Baía de Yas

Os ingressos para esses eventos ao vivo estão disponíveis por US$ 25, ou o equivalente em cada moeda local, e darão aos jogadores acesso a um punhado de bônus adicionais que estarão disponíveis apenas nos locais presenciais. Esses bônus incluem:

Habitats temáticos do mundo real, cada um com seu próprio Desafio de Coleção

Trocas Extra Especiais, até seis, durante o horário do evento

Até nove Passes de Reide grátis em ginásios

Pesquisa especial exclusiva do evento, medalha no jogo e adesivos

Uma redução de 75 por cento da distância para ovos eclodirem, o dobro de doces por eclodir ovos o dobro de doces ao capturar Pokémon nativos de Kanto

Oportunidades de fotos da vida real e áreas de descanso

Mercadoria exclusiva em locais selecionados

Mesmo se você não puder comparecer a um dos eventos presenciais, o segundo dia do Go Tour: Johto ainda terá conteúdo para os jogadores que comprarem o ingresso Go Tour: Johto, que está disponível atualmente por U$ 11,99. Mais detalhes serão compartilhados nas próximas semanas, mas se você pré-encomendar seu ingresso agora, você terá acesso a mais pesquisas especiais e programadas em janeiro e fevereiro, antes do evento real.

