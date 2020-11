Pokémon Go terá estações como no mundo real com Go Beyond

A Niantic anunciou hoje uma grande leva de mudanças para Pokémon Go com a experiência Go Beyond. Entre elas, está a novidade de que o jogo passaria a ter estações a partir de 1º de dezembro.

De três em três meses, Pokémon Go terá uma nova estação e diversas alterações ao jogo. Pokémon diferentes aparecerão com mais frequência na natureza, em ovos e em reides, dependendo da estação do jogo.

A estação do jogo dependerá do hemisfério em que você vive. Na primeira estação, por exemplo, aparecerão Pokémon relacionados ao verão no Hemisfério Sul (como o Brasil e a Austrália) e Pokémon relacionados ao inverno no Hemisfério Norte (como os EUA e a Europa).

Dentro do jogo, os eventos também seguirão a estação atual, então eles serão mais diferentes dependendo de onde você mora, em vez de apenas continuar seguindo os EUA no mundo inteiro. Formas diferentes de Deerling também aparecerão dependendo do hemisfério onde você estiver, então parece que outros Pokémon podem receber esse tipo de diferenciação no futuro.

A mudança de estação também afetará as Megaevoluções, já que novos Pokémon Megaevoluídos aparecerão nas reides a cada estação. Alguns terão períodos limitados com aumento de PC total, e você terá mais oportunidades de usar esses Pokémon Megaevoluídos.

Mudanças à Liga de Batalha Go

A Liga de Batalha Go também passará por mudanças com a chegada das estações a Pokémon Go. Ela será expandida de 10 para 24 ranques, e os quatro principais ranques receberão nomes completamente novos e insígnias correspondentes.

Os ranques expandidos terão nova estrutura de recompensas, o que aumenta as oportunidades de obter as recompensas exclusivas por subir de ranque. As recompensas serão relacionadas à estação atual.

A rotação das estações da Liga de Batalha Go seguirá a mesma programação de três meses das estações climáticas.

Evento Estação de Celebração

A primeira estação começará em 1º de dezembro, junto com o evento Estação de Celebração, em que o Professor Willow revisita e pesquisa diferentes regiões do mundo de Pokémon.

O evento trará Pókémon que foram descobertos inicialmente em regiões diferentes, como Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova e Kalos. Ele celebra a chegada dos novos Pokémon de Kalos e a abordagem do novo ano.

Ao fim do evento, a Niantic apresentará “uma experiência de evento global totalmente nova”, da qual revelará mais informações em breve.

O evento Go Beyond de Pokémon Go trará diversas mudanças e novas funcionalidades ao jogo, como novos Pokémon, novo funcionamento do nivelamento, aumento do nível máximo e o evento 12 Dias de Amizade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 18 de novembro.