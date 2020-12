Pokémon Go revela detalhes do evento de fim de ano de 2020, incluindo Vanillite e Jynx Brilhante

Chegou oficialmente a hora de comemorar as festas de fim de ano em Pokémon Go. A Niantic revelou todos os detalhes do evento temático deste ano, que começará em 22 de dezembro.

De 22 a 31 de dezembro, você encontrará mais Pokémon do tipo Gelo na natureza, em ovos, em reides e mais. Isso inclui novas variantes de Pikachu, Delibird e Cubchoo, que só ficarão disponíveis nesse período, e a estreia de Vanillite em Pokémon Go.

Vanillite ficará disponível na natureza, em ovos de cinco quilômetros e como recompensa pela Pesquisa de Campo do evento. Mega Abomasnow também aparecerá novamente nas Megarreides e receberá bônus de PC no final do mês.

Se você tiver sorte, também pode encontrar uma Jynx Brilhante no meio das festividades.

Em outras novidades exclusivas, você poderá obter novos itens de avatar temáticos de inverno, como o Suéter de Greedent, os Abafadores de Whimsicott, as Botas de Inverno e o Casaco de Inverno. Adesivos com Vulpix de Alola, Croagunk, Whimsicott e mais também serão adicionados ao jogo, com caixas exclusivas de evento e novas tarefas de Mapeamento de RA.

Os bônus em si do evento não serão os mesmos o tempo inteiro. Apenas alguns dos bônus permanecerão constantes por todo o evento, enquanto outros farão parte de uma rotação ao longo de alguns dias.

Você poderá abrir até 45 Presentes e carregar mais deles durante as celebrações de fim de ano. E em 22 e 23 de dezembro você obterá o dobro de experiência por participar de reides.

Outro evento especial acontece em 26 e 27 de dezembro. Regice voltará às reides, ainda mais tarefas de Mapeamento de RA serão adicionadas e certos Pokémon, como Delibird, serão atraídos por Incensos com mais frequência.

Prepare-se para aproveitar as festividades de fim de ano a partir de 22 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de dezembro.