Pokémon Go registra o melhor ano até agora com US $ 1,3 bilhão, supera US $ 5 bilhões em receita vitalícia com 632 milhões de downloads totais

Pokémon Go registrou seu melhor ano geral, gerando US$ 1,3 bilhão em receita global em 2020. No total, o jogo ultrapassou US$ 5 bilhões em receita vitalícia desde seu lançamento em 6 de julho de 2016.

Para a Niantic, isso representa um aumento de 41 por cento ano a ano para o jogo, uma vez que continua em média em torno de US $ 1 bilhão em receita anual rumo ao quinto aniversário do aplicativo. E, de acordo com o último relatório de dados da Sensor Tower, 2021 foi um início recorde para o jogo, com US$ 641,6 milhões em gastos dos jogadores registrados no primeiro semestre do ano, um aumento de 34% em relação ao início de 2020.

O maior contribuinte para o sucesso do aplicativo foram os EUA, que estão no topo da lista de receitas do Pokémon Go, com gastos gerais para o país em US$ 1,9 bilhão, ou 36,6% da receita total do jogo. O Japão está atrás dos EUA, com 32% dos gastos totais do aplicativo, enquanto há uma queda acentuada para 5,4% da Alemanha, que ocupa o terceiro lugar.

No total, Pokémon Go foi baixado aproximadamente 632 milhões de downloads, com os EUA novamente em primeiro lugar, com cerca de 115,5 milhões, ou 18,3 por cento de todas as instalações, seguido pelo Brasil e Índia.

A maioria desses downloads veio da Google Play Store, que foi usada em aproximadamente 487 milhões de instalações ou 77 por cento do total, enquanto a Apple App Store foi responsável pelos outros 144,8 milhões de downloads. Como resultado, o Google Play também responde pela maior parte dos gastos dos jogadores com o jogo, embora não seja um déficit tão grande.

O Google Play foi responsável por US$ 2,7 bilhões, ou 52,8 por cento, de todos os gastos dos jogadores em Pokémon Go, enquanto a App Store, embora não tenha muitos downloads em comparação, ainda arrecadou US$ 2,4 bilhões, ou 47,2 por cento. Com base nisso, os jogadores que gastam em dispositivos Apple teriam uma média muito maior do que no Google Play.

Com mais da metade da receita registrada do Pokémon Go em 2020 sendo igualada já este ano, a Niantic pode ver outro ano recorde assim que os números do jogo em 2021 forem finalizados no próximo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 06 de julho.