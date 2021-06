Pokémon Go Fest 2021 apresentará todos os Pokémon Lendários em Reides 5 estrelas no dia 2

Pokémon Go Fest retornará como um evento de dois dias em 17 e 18 de julho, e a Niantic divulgou mais detalhes sobre o que os jogadores podem esperar do segundo dia de conteúdo.

Seguindo o foco do dia de abertura em habitats de hora em hora, Pokémon com fantasias especiais e os Desafios da Arena Global, o segundo dia do Go Fest 2021 apresentará todos os Pokémon Lendários que já estiveram disponíveis no Pokémon Go.

Já sabíamos que o dia de encerramento seria centrado em Reides, mas agora, todos os Pokémon Lendários aparecerão em Reides de cinco estrelas ao redor do mundo. Isso será feito dividindo-os em quatro horas temáticas que irão girar ao longo do dia, Vento, Lava, Gelo e Trovão.

Aqui está o conjunto atual de rotações para o dia de Reide lendária, com a exceção de que Pokémon míticos não aparecerão nessas Reides. Essas Reides também estarão disponíveis para jogadores sem ingressos.

Durante a hora do vento , que ocorrerá das 10h às 11h e das 14h às 15h, horário local, os Pokémon Mewtwo, Ho-Oh, Latias, Latios, Regigigas, Forma Alterada de Giratina, Cresselia, Virizion e a forma Therian de Tornadus aparecerão em reides de cinco estrelas.

, que ocorrerá das 10h às 11h e das 14h às 15h, horário local, os Pokémon Mewtwo, Ho-Oh, Latias, Latios, Regigigas, Forma Alterada de Giratina, Cresselia, Virizion e a forma Therian de Tornadus aparecerão em reides de cinco estrelas. Durante a hora da lava , que ocorrerá das 11h às 12h e das 15h às 16h, horário local, os Pokémon Moltres, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Terrakion, Reshiram e as formas Therian de Landorus e Yveltal aparecerão em reides de cinco estrelas.

, que ocorrerá das 11h às 12h e das 15h às 16h, horário local, os Pokémon Moltres, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Terrakion, Reshiram e as formas Therian de Landorus e Yveltal aparecerão em reides de cinco estrelas. Durante a hora do gelo , que ocorrerá das 12h às 13h e das 16h às 17h, horário local, os Pokémon Articuno, Suicune, Lugia, Regice, Kyogre, Palkia e Kyurem aparecerão em reides de cinco estrelas. Já os Pokémon Uxie, Mesprit e Azelf aparecerão em reides de cinco estrelas nas regiões em que normalmente aparecem!

, que ocorrerá das 12h às 13h e das 16h às 17h, horário local, os Pokémon Articuno, Suicune, Lugia, Regice, Kyogre, Palkia e Kyurem aparecerão em reides de cinco estrelas. Já os Pokémon Uxie, Mesprit e Azelf aparecerão em reides de cinco estrelas nas regiões em que normalmente aparecem! Durante a hora do trovão, que ocorrerá das 13h às 14h e das 17h às 18h, horário local, os Pokémon Zapdos, Raikou, Registeel, Rayquaza, Dialga, a forma Therian de Thundurus, Cobalion, Zekrom e Xerneas aparecerão em reides de cinco estrelas.

Os jogadores que comprarem o ingresso para o evento Go Fest 2021 na loja por R$ 18,90 no Android e R$ 27,90 no iOS também receberão os seguintes bônus.

**10.000 PE extra por vitória em cada Batalha de Reide. **

Giro de fotodiscos de Ginásio para ganhar até 10 Passes de Reide. Eles podem ser usados para reides pessoais.

Eles podem ser usados para reides pessoais. Até oito Passes de Reide à Distância caso tenham concluído a pesquisa temporária. Os passes podem ser usados para participar de uma reide remotamente.

Os passes podem ser usados para participar de uma reide remotamente. Ofertas do evento contendo três Passes de Reide à Distância! As ofertas ficarão disponíveis na loja, no domingo, 18 de julho de 2021, das 10h às 18h, horário local.

Pokémon Go Fest 2021 acontecerá nos dias 17 e 18 de julho, então esteja pronto para aproveitar ao máximo as festividades.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de junho.