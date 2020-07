Pokémon Go está a caminho de ter seu ano mais lucrativo

Pokémon Go está no ritmo de ter seu melhor ano de gastos de jogadores, de acordo com um novo relatório da Sensor Tower.

No primeiro semestre de 2020, Pokémon Go gerou US$ 445,3 milhões, o que o coloca no ritmo de “igualar ou até exceder os gastos recordes que viu em 2019”, quando gerou US$ 905 milhões em todo o mundo.

Imagem via Sensor Tower

Este foi o melhor primeiro semestre de gastos de jogadores para o Pokémon Go, ultrapassando os US$ 399 milhões do ano passado. Os gastos deste ano subiram 12% no total, de acordo com o relatório.

Anteriormente, o melhor ano geral do jogo era 2016, quando gerou US$ 832,5 milhões em apenas seis meses após seu lançamento inicial em julho daquele ano.

O Pokémon Go ainda é imensamente popular nos EUA, apesar da atual pandemia de COVID-19. Desde o seu lançamento, há quatro anos, os EUA geraram US$ 1,3 bilhão para o jogo, o que representa 35,4% dos gastos gerais dos jogadores.

Os gastos com jogadores podem aumentar à medida que muitas áreas ao redor do mundo saem do bloqueio, de acordo com o relatório.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 06 de julho.