Pokémon Go confirma chegada das Mega Evoluções

Os mineradores de dados tiveram trabalho com o código de Pokémon Go desde 18 de agosto, quando saiu a atualização mais recente. Eles descobriram que quase todos os dados necessários para o lançamento das Mega Evoluções já tinham sido adicionados ao jogo.

A Niantic anunciou em junho que as Mega Evoluções chegariam ao jogo em algum momento. E hoje o perfil em inglês de Pokémon Go publicou uma imagem com as Mega Pedras, indicando que a novidade pode estar chegando em breve.

Trainers, we have huge news coming your way…



Or should we say MEGA news?

Stay tuned! #PokemonGO pic.twitter.com/aae4FejJ1A — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 25, 2020

Segundo os detalhes descobertos pelos mineradores de dados, a novidade não será simples. As Mega Evoluções viriam acompanhadas de reides Mega, Mega energia e novas missões específicas para Evoluções Mega.

Será preciso usar energia para as Mega Evoluções, em vez das Mega Pedras que são usadas nos jogos principais da franquia. Os Pokémon Mega Evoluídos também voltarão ao normal depois de certa quantidade de horas, e o nível de amizade vai interferir na quantidade de energia necessária para a Mega Evolução.

Nem todos os Pokémon, supostamente, poderiam Mega Evoluir no começo. Os iniciais de Kanto seriam os primeiros a aparecer nas reides Mega, enquanto Beedrill e sua forma Mega seriam o foco de uma Pesquisa Especial, segundo vazamentos.

A Niantic não confirmou uma data de lançamento nem as informações que os mineradores de dados encontraram. Tudo que foi encontrado no código pode mudar quando as Mega Evoluções forem adicionadas oficialmente a Pokémon Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 25 de agosto.