Pokémon Go agora é compatível com Pokémon HOME

Como havia sido prometido, a Niantic e a Game Freak conectaram Pokémon Go a Pokémon HOME, o que significa que agora você poderá transferir seus Pokémon de Go para o serviço de armazenamento HOME.

A preparação para transferir Pokémon é simples, conforme o esperado, e foi implementada em Go uma taxa de energia para usar o Transportador de HOME.

Será preciso conectar sua conta do jogo Pokémon Go à sua conta Nintendo para ter acesso a HOME, e isso pode ser feito nas Configurações do app de Go. A partir dali, as transferências começam em Go e são concluídas em HOME usando a mesma conta.

Nenhum Pokémon que for transferido de Go para HOME poderá ser enviado de volta ao jogo mobile, então tenha certeza de que só está enviando os Pokémon que realmente quiser transferir.

Os Pokémon que estiverem defendendo ginásios, Pokémon Sombrosos não-purificados e Mega Pokémon não poderão ser transferidos. Se você tiver um Pokémon com uma roupa ou visual especial, o que parece é que ele poderá ser transferido, mas perderá o visual especial em HOME.

Toda transferência usará Energia do Transportador, que poderá ser recuperada com o tempo. Você começa com 10.000 Energias do Transportador e recupera 60 energias por hora.

Você pode transferir diversos Pokémon por vez, não apenas um, apesar do custo de energia. Também há a opção de recarregar completamente a Energia do Transportador usando PokéMoedas: as 10.000 energias custam 1.000 PokéMoedas.

Inicialmente, o recurso fica disponível apenas para os treinadores de nível 40, enquanto a Niantic faz seus testes. Aos poucos, ele será distribuído para todos os níveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 10 de novembro.