Pokémon Go adiciona mudanças ao EXP com a atualização Go Beyond

A atualização Go Beyond de Pokémon Go já estava no ar, mas agora oficialmente você pode passar do nível 40 e treinar seus Pokémon para além do limite anterior.

Além de colocar no ar a maior parte do conteúdo da Go Beyond, a Niantic também reformulou boa parte do ganho de EXP por completar atividades dentro do jogo. Por exemplo, ao capturar um Pokémon com uma jogada Excelente você passa a receber 1.000 de EXP adicional em vez de 100 de EXP.

Essas mudanças se aplicam a tudo, desde capturar Pokémon a coisas como usar Frutas em Ginásios, girar PokéParadas e chocar Ovos em distâncias variadas. Até mesmo capturar um Pokémon que ainda não estava na sua PokéAgenda agora passa a conceder 1.000 de EXP.

Além disso, vários pequenos bônus foram adicionados ou ajustados, incluindo uma maior chance de encontrar o Smeargle ao tirar uma foto. Entre as outras mudanças, estão um aumento na eficácia da Fruta Anaba, uma mudança na recompensa da tarefa “fazer 3 jogadas Excelentes seguidas” de Larvitar para Gible e a possibilidade de conseguir três corações todos os dias por lutar com seu companheiro.

Os requisitos de nivelamento para os jogadores que quiserem subir até o nível 50 estão relacionados aos diversos aspectos do jogo. O novo Doce GG é usado para ultrapassar o nível máximo dos Pokémon, o que permite que eles sejam ainda mais poderosos.

Mais mudanças e detalhes serão adicionados em atualizações futuras, mas, por enquanto, você pode continuar trabalhando para chegar aos novos níveis máximos adicionados na atualização Go Beyond.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de dezembro.