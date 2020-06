Pokémon Company doa US$ 200.000 à Black Lives Matter e à NAACP

A Pokémon Company está doando US$ 200.000 para apoiar a Black Lives Matter e a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP) em sua luta pela igualdade.

Essa doação significa que tanto a principal empresa Pokémon Company quanto a desenvolvedora de Pokémon Go, Niantic estão abrindo suas carteiras para ajudar a combater a opressão.

A Pokémon Company está doando US$ 100.000 para a NAACP, uma organização de direitos civis que luta para garantir a igualdade política, educacional, social e econômica de direitos, a fim de eliminar a discriminação racial. Junto com isso, também estará doando outros US$ 100.000 diretamente ao movimento Black Lives Matter.

“Aqui na The Pokémon Company International, acreditamos em amizade, inclusão e eqüidade”, afirmou o comunicado da empresa. “Esses são os valores que ancoram a marca Pokémon. Não há lugar para opressão em nossa comunidade.”

A Nintendo não doou dinheiro abertamente a nenhuma causa, mas várias fontes observam que a empresa está aumentando doações de funcionários e não divulgando essas informações. Isso está de acordo com a política da empresa do ex-CEO Satoru Iwata em relação a ações de caridade, sendo que a Nintendo “não sente que deva mostrar suas ações ao mundo”.

Quaisquer outras doações feitas por empresas ou desenvolvedores afiliados à Nintendo terão que ser anunciadas por esses grupos, assim como a The Pokémon Company fez sua declaração.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 03 de junho.