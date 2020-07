Play! Pokémon planeja realizar Campeonato Mundial presencialmente em 2021

A edição de 2020 do Pokémon World Championship Series (Campeonato Mundial de Pokémon) foi adaptada para o formato online, mas os planos para a temporada de 2021 estão caminhando para um retorno ao normal.

Todos os detalhes que foram revelados estão sendo decididos presumindo que as coisas voltem ao normal, incluindo a possibilidade de reunir os jogadores fisicamente para a competição, nos próximos 12 anos.

Como sempre, as divisões por idade continuam as mesmas, colocando os jogadores em uma de três categorias: Junior (JR), Senior (SR) e Master (MA). A divisão da qual cada jogador participa é definida no começo da temporada e é usada para fazer com que os jogadores continuem competindo com oponentes de idades parecidas ao longo do ano.

Os Campeonatos Mundiais, que serão realizados em Londres no ano que vem, já que o campeonato não vai acontecer presencialmente neste ano, acontecem ao longo de quatro dias. Isso permite que todas as competições, Pokémon TCG, VGC e Pokkén Tournament, aconteçam sem que o tempo dos jogadores fique apertado demais.

Nas semanas que antecedem os Campeonatos, os jogadores que conseguirem certa quantidade de Championship Points (Pontos do Campeonato) ao longo da temporada poderão pular algumas rodadas iniciais do Campeonato Mundial.

Os jogadores que vão competir no Mundial na quinta-feira são os que atingirem o requisito de classificação da temporada 2020. Isso significa que todos os jogadores que já se classificaram para o Mundial 2020 serão bem-vindos no primeiro dia do Mundial 2021.

Os jogadores da sexta-feira são os que ficaram nas melhores posições no placar geral. Eles não precisam jogar na rodada inicial da quinta-feira e já entram em um estágio mais avançado da competição. Dependendo do tamanho da região, os convites para o segundo dia do evento, com direito a despesas de viagem pagas, podem ser enviados para 8 a 16 jogadores.

Mais detalhes dos requisitos de classificação para 2021 serão divulgados no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de junho.