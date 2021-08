Na época de seu lançamento no Nintendo Switch, o primeiro jogo do estilo MOBA da franquia Pokémon, Pokémon UNITE possui uma lista de 20 personagens que os jogadores podem usar no jogo.

Com seu jogo de equipe de cinco contra cinco, há muitas opções de diversidade quando se trata de composição de equipes. Mas o equilíbrio entre esses Pokémon está longe de ser igual. Devido a isso, a maioria das equipes acaba sendo uma combinação dos Pokémon mais poderosos, em vez de aqueles que complementam as forças uns dos outros.

Aqui estão os piores Pokémon, no momento, no UNITE. Essas espécies podem ser jogadas bem em jogos regulares, no entanto, se você estiver entrando em uma partida ranqueada, você pode querer ficar longe de escolher eles.

Os 5 piores Pokémon em Pokémon UNITE

5 – Machamp

Imagem da Pokémon Company

Machamp tem um jogo inicial bastante decente, mas quando as coisas chegam à parte final e cada Pokémon atinge seu nível máximo, essa espécie pode cair muito. Um dos maiores motivos para isso é seu alcance de ataque, que é restrito ao combate corpo a corpo. Se você já está ficando para trás, chegar ao alcance pode ser difícil e pode ser a diferença entre ganhar e perder um confronto direto.

4 – Crustle

Imagem da Pokémon Company

Quando se trata de defensores, Snorlax é a opção mais viável e popular. Ambos Crustle e Slowbro ficam atrás, mas é Crustle que precisa desesperadamente de um fortalecimento. Ao contrário de outros defensores, Crustle não tem como se curar, então pegar os itens defensivos certos é essencial para ter sucesso com este Pokémon.

3 – Wigglytuff

Imagem da Pokémon Company

Wigglytuff pode ser o pior de todos os Pokémon de suporte. Não só tem um kit difícil de usar, mas Wigglytuff também terá dificuldades nos estágios iniciais da partida, onde o tom geralmente é definido. Você provavelmente não verá esse Pokémon usado com frequência.

2 – Charizard

Imagens da The Pokémon Company

Um dos Pokémon mais populares, mas desinteressantes, atualmente, o maior problema de Charizard surge nos estágios iniciais do jogo. Para que Charizard seja eficaz, os jogadores precisam sobreviver e evoluir rapidamente de Charmander até sua forma final. Caso contrário, este Pokémon pode ser facilmente excluído da rota.

1 – Venusaur

Imagens via Nintendo

Venusaur é o pior Pokémon do jogo, com certeza. O Bulbasaur no início do jogo é bastante útil e tem algumas habilidades únicas que podem causar abates cedo. Mas quando você atinge os estágios finais, a única parte do kit de Venusaur com algum uso prático torna-se o Solar Beam, que não chega nem perto a competir contra Pokémon que seriam escolhas muito melhores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 26 de julho.