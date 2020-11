Os melhores Pokémon para usar na Copa Kanto da temporada 5 da Liga de Batalha Go

A quinta temporada da Liga de Batalha de Pokémon Go trouxe novas formas de competir contra outros treinadores na sua jornada rumo ao ranque 10, incluindo regras especiais além de simples limitações de PC.

Depois da Copinha, que era limitada aos Pokémon pré-evoluídos com 500 ou menos PC, agora é a vez da Copa Kanto. Como o nome indica, você só pode usar os 151 Pokémon da PokéAgenda original.

O foco está em todos os Pokémon originários de Kanto, com limite de 1.500 PC para todos os participantes. Ironicamente, você também pode usar as formas de Alola e de Galar dos Pokémon de Kanto nesta competição, já que o número delas na PokéAgenda é o mesmo de suas formas originais de Kanto.

Você tem muitas opções para a Copa Kanto, já que há muitos Pokémon disponíveis na região dentro do limite de 1.500 PC, incluindo alguns Lendários. Confira algumas das melhores opções para competir na segunda Copa da temporada, de 16 a 23 de novembro.

Hypno

Um Pokémon Psíquico com boa resistência que tem acesso aos socos elementais, Bola Sombria e Explosão Focalizada é um concorrente forte. Você também não precisa se preocupar com Pokémon Sombrios e Insetos na Copa Kanto, então ele se encaixa bem em quase toda composição.

Snorlax

Com apenas uma fraqueza e acesso a Terremoto e Pancada Corporal, Snorlax se encaixa quase tão bem quanto Hypno em quase todas as composições, mas é mais difícil ter supereficácia em algumas partidas. O único problema que você pode encontrar é que Machamp também tem sido muito usado, então tome cuidado, pois o tipo Normal recebe mais dano dele.

Charizard/Blastoise/Venusaur

Enfrentando problemas em um confronto específico? Por que não escolher um iniciante?

Charizard e Blastoise cobrem um bom território e conseguem se garantir na maior parte dos embates. Venusaur é o mais limitado em termos de cobertura, mas ainda é bem resistente e, nas condições certas, causa muito dano.

Zapdos/Articuno

Dois dos três Pássaros Lendários de Kanto são ótimos nesta Copa específica, graças a seus atributos fortes e a sua vantagem contra outros Pokémon mais usados.

Articuno tem ataques do tipo Gelo e Voador que podem se dar bem contra Dragonite e outros Voadores, além de lutadores como Machamp, enquanto Zapdos é uma boa opção contra tipos Água, Voador, Lutador e mais. Você só precisa se preocupar com ataques surpresa do tipo Pedra de Machamp ou outro Articuno, mas são duas boas escolhas.

Dragonair/Dragonite

Sendo os únicos Dragões disponíveis para a Copa Kanto além do Exeggutor de Alola, você pode escolher seu favorito na hora de montar o time.

Caso tenha fraqueza aos tipos Pedra ou queira evitar estar em desvantagem contra um oponente do tipo Gelo, Dragonair é uma opção forte, por ser um tipo Dragão puro. Ele não terá acesso aos ataques mais absurdos de Dragonite, como Furacão, mas você pode escolher o que se encaixar melhor na sua composição.

Gyarados

Se não tiver nada para lidar com Mew e não tiver um tipo Gelo, Gyarados funcionará bem para você.

Ele aguenta vários ataques fortes, desde que não sejam do tipo Elétrico, e ainda tem ataques poderosos dos tipos Água, Dragão e Sombrio. Com Jato d’Água e Cachoeira, já é possível causar mais de 63 DPS.

Mew

A versatilidade suprema é ter acesso a quase todos os tipos de ataques.

Mew pode ser o que você precisar que ele seja para seu time, desde uma muralha que aguenta tanto dano quanto causa até um atacante especialista que cobre as fraquezas do seu time. Será preciso tomar cuidado com Gengar e Gyarados se você não tiver Raio do Trovão, mas não há muitas chances de erro com Mew.

Machamp

Lutador coringa pela maior parte da história do competitivo de Pokémon Go, Machamp tem ataques poderosos, cobrindo um pouco de território com opções de ataques Pedra e Aço. Você não vai destruir os times só com um Machamp, mas ele faz um bom trabalho, especialmente por ser forte contra oponentes contra Snorlax.

Gengar

Gengar traz muitas opções ofensivas, com cinco tipos diferentes de ataques, especialmente se você tiver Garra Sombria e Bola Sombria, a combinação que assusta jogadores há anos. Só tome cuidado para não depender demais dele em certos confrontos.

Em relação às composições, basicamente qualquer combinação que tenha um Pokémon forte contra um oponente que tenha vantagem em relação a outro do seu time funciona. Hypno, Gengar e Machamp são uma boa combinação, assim como Snorlax, Zapdos e um tipo Água como Blastoise.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de novembro.